timeleszの最年長と最年少が織りなす、「アーバンドラマ」「ノワールシネマ」「青春映画」のはじまり。

anan恒例のチーム特集の表紙に、トレンドを席巻中のtimeleszを代表して寺西拓人さんと篠塚大輝さんが登場！ 新メンバーオーディション「timelesz project」（通称・タイプロ）で出会い、共に新メンバーとなったおふたり。最年長と最年少という間柄でありながら、橋本将生さんと猪俣周杜さん以外には全員敬語を話す篠塚さんが寺西さんには唯一タメ口で話すという、ふたりだけの関係性にもフォーカスしました。そんな“てらしの”初表紙の裏側をお届けします。

グラビアは3つのシチュエーションで撮影しました。１ポーズ目は、ダークトーンのジャケットとロングコート、タートルネックトップスという冬の足音が聞こえてきそうなコーディネートです。おふたりともグループでは高身長組ということもあり、ロングコートの美しい着こなしもお見逃しなく。チーム特集ということで、８脚の椅子を用意し、メンバーの気配を感じられるような演出をプラスしました。椅子が並べられたエリアにそれぞれが自分の椅子を持っていき、チームを完成させます。椅子の持ち方や座り方すらキャラクターが異なるふたりを感じられるカットとなりました。２ショットでは、篠塚さんが寺西さんの肩に手をかけたり、寺西さんがグイッと篠塚さんの肩を寄せたり…。様々な肩の貸し合いの応酬をお楽しみに！ 多くを話すわけではないおふたりですが、ポツポツと話しながら時にフッと、時に口を開けて笑う、絶妙な距離感が誌面から伝わってくるはずです。そしてノーブルな雰囲気が漂う、タートルネックトップスにメガネを合わせたカットも収録。また新しいふたりの表情にも注目してください。

２ポーズ目は先ほどの気品を感じるスタイリングとは一変、寺西さんはボルドーのシャツにストライプのセットアップに柄ネクタイ、篠塚さんはパープルとベージュのシャツをレイヤードし、ふたりともゴールドのアクセサリーをジャラッとつけたデンジャラスなスタイリング！ ハードなレザーソファや黒のビニールシートが垂れ下がったアジトのようなシチュエーションで撮影しました。左手小指にお揃いのリングをはめ、まるで契りを交わした盟友、兄弟を描いた映画のようなシネマティックなシーンとなりました。ビニールシートの上でロリポップを舐めるふたりのショットは雰囲気たっぷり！ そんなノワールシネマグラビアをお楽しみに。

３ポーズ目は、タイプロ時代を彷彿させる、白いTシャツやトラックパンツ、スニーカーのコーディネート。レッスン後のくつろぎをイメージし、ストレッチをしたりレッスン内容をフィードバックしたり…。練習後のご褒美は、メンバー8人分のホットドッグ。どちらからともなく、ポテトをつまみ食いし始めるとふたりでもぐもぐ。床に座ってホットドッグを頬張るカットでは、寺西さんの「うめー！」顔、篠塚さんの黙々と咀嚼する姿も収めています。並んで食べる時に、寺西さんが篠塚さんにポテトを食べさせたり、何やらこそこそ話して笑い合ったり。とても自然なのは、１年前に出会ったあの日から同じ時間を共に過ごしてきたからこそ。あの日の思い出を垣間見るような青春ムード溢れる時間となりました。

インタビューでは、オーディションで出会って１年、メンバーとして肩を並べるおふたりがtimeleszのチーム力の秘密を語ってくださいました。timeleszメンバーのそれぞれのチームにおける役割やお互いの第一印象について、ミニ誌上タメ口対談と盛りだくさんな内容でお届け。

ちなみに篠塚さんは撮影で２個のホットドッグを食べ切った後、撮影が終わってスタジオを出る時にももう一つ、ホットドッグをガブリ。「うまいっす！」と、わんぱくな一面を、一方寺西さんは土足厳禁のスタジオで、スタッフの分までスリッパを出してくださる、ナチュラルに優しすぎる一面を見せてくださいました。

最年長と最年少が自然体な関係性を見せてくれるのは、timeleszというグループの雰囲気がとても良いからこそ。“てらしの”から感じる、timeleszの絆をぜひ誌面にて受け取ってください。（KY）

スタジオに並んだ８脚の椅子。どのメンバーがどこに座る？