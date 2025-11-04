「ミスキャンパス立命館」ファイナリスト・江川萌奈さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025特集】
【モデルプレス＝2025/11/04】「ミスキャンパス立命館2025」エントリーNo.4江川萌奈（えがわ・もな）さんのインタビュー。
学部／学年：産業社会学部／1年生
出身地：大阪府
誕生日：5月9日
趣味：パン屋、カフェ巡り、コピーダンス
特技：ダンス
好きな食べ物：パン、甘いもの、麺類
好きな言葉（座右の銘）：温故知新
最近ハマっていること：デジカメで写真を撮ること
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
大学生になって何か大きな挑戦をしてみたいと思っていたところ母からミスキャンパス立命館を教えてもらいました。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
自分の考えを持っていて前向きな思考である。興味を持ったことはすぐ行動するところです。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
メイク前は肌の保湿を重視してスキンケアをしています。
― 憧れの有名人はいますか？
有村架純さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
大学受験で複数受けていくつか落ちてしまったこと。その時はすごく悲しかったけれど多くの時間を費やして頑張った経験は無駄ではないし必ず自分の成長に繋がっていると考えてすぐに前を向くことができました。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来の夢はまだ決まっていませんが、やりたいことを見つけるために大学生のうちに様々なことに挑戦して視野と価値観を広げたいです。また自分の発信で人に勇気と笑顔を届けられる人になりたいです。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、江川さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
今頑張って取り組んでいることを継続することだと思います。ネガティブな気持ちになっているときは物事が前に進まないので不安なことがあっても勇気を持つことを大切にしています。
★モデルプレスでは、他大学で行われるコンテストのファイナリストへのインタビューも続々と配信する。（modelpress編集部）
・コンテスト名：ミスキャンパス立命館2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名： ミスキャンパス立命館2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・投票開始日：2025年07月01日12時00分
・投票終了日：2025年11月07日 23時59分
・本番日：2025年11月08日（土）
