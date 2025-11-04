愛知県初の大型アウトレットモールが岡崎市にオープンしました。日本初出店となる32店舗を含む、合わせて180店が揃います。

きょう午前8時半過ぎ。オープンを待ちわびる人たちの長い列が。

（オープンを待つ客）

「かわいい服を買いに来た。楽しみ」

「朝6時に（家を出た）。おいしいもの食べようと思って」



午前9時半。ついに、愛知初のアウトレットモール「三井アウトレットパーク岡崎」のオープンです。

三井アウトレットパーク岡崎の店舗一覧を画像で掲載します。

2階建ての「アウトレットゾーン」と、屋外の公園型施設で構成される敷地全体の広さは、バンテリンドームの3.3個分となる約16万平方メートルです。



ファッションや雑貨、グルメなど180店がそろい、そのうち、アウトレット初出店が32店。中でも食関連の店の数は、45店とアウトレットとしては日本一です！

（訪れた客）

Q.お住まいはどちら？

「地元の岡崎。アウトレットができるということで、すぐ有給取って来た」



“多様なニーズに応える地域共生型モール”を掲げ、運営する三井不動産によると、ペットが入店できる店の数は東海3県のアウトレットの中で最多の、114店舗だといいます。

名鉄｢本宿駅｣の利用客にクーポン券配布！?

国道1号や、新東名高速の岡崎東インターチェンジ。また、東名高速の音羽蒲郡インターチェンジからもほど近く、駐車場は全体で3800台を収容できますが、交通渋滞を避けるためにキャンペーンも。



（クーポンをもらった客）

「電車で来た。30分くらいかかった。初日なので渋滞するかと思って」

アウトレットから徒歩13分ほどの名鉄「本宿駅」の利用客には、クーポン券が配られます。買い物や食事に使えるこのクーポンは、合わせて1300円分。11月いっぱいの特典です。



（クーポンをもらった客）

「ありがたいです。買い物で1300円は大きいです」



年間約800万人の来場者を見込み、県内外からの多くの人が訪れること間違いなし！注目の愛知初のアウトレットモールの魅力をさらに、たっぷりと…

ペットも家族も楽しめる！公園型施設｢OKAZAKI MARKET｣

三井アウトレットパーク岡崎の入口入ってすぐの所には、広さ約4200平方メートルの公園型施設「OKAZAKI MARKET」があります。



子どもも大人も一緒に楽しめる屋外広場で、遊具も充実。

OKAZAKI MARKETは、東海地方のアウトレットモールでは最大の広さを誇る緑地空間です。



併設されたドッグランでは、ペットも一緒に気兼ねなく楽しめ、愛犬家の皆さんには大きな魅力です。



（飼い主）

「地面が柔らかめで、（犬にとって）優しいと思う」

「山（の遊具）があったり、きのこ（の遊具）があったり、珍しいなと思う」

多彩なエンタメや遊び体験ができるのがOKAZAKI MARKETの魅力の一つで、毎日午後6時・7時・8時からは、光と音と水のショーが楽しめる「MAGIC HOUR」となり、幻想的な空間になります。