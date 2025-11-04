ホンダのバイクが「新しいエンブレム」を採用へ！ 「ゴールドウイング」「CBR」などフラッグシップモデルは「羽のみ」のシンプルデザインに変更 電動モデルも一新し電動化を促進へ

3種のエンブレムで展開

ホンダは2025年11月4日、二輪車のプロダクトマークをICE（内燃機関）車では従来のウイングマークを継続使用する一方で、電動二輪車においてはプロダクトマークに新たなフォントを採用し「Honda」に統一し展開することを発表しました。

また、ICEの「FUN商品」の一部の車体に装着するプロダクトエンブレムについてもデザイン変更し、新たに「Honda Flagship WING」として、「Gold Wing」、「CBR」、「レブル」といったプロダクトブランドのフラッグシップモデル（「CBR1000RR-R」や「レブル1100」など）に採用していく方針です。

FUN製品の一部（フラッグシップモデル）で使用される「Honda Flagship WING」

ホンダは、75年以上にわたる内燃機関で培った事業基盤をもとに、環境変化に合わせ二輪車の電動化にも取り組んでいますが、2024年は「電動二輪車のグローバル展開元年」と位置付け、アジアを中心に電動二輪市場への参入を本格化し、今後はグローバルへと参入市場を拡大していくといいます。

このグローバル展開を機に、四輪電動製品で採用している電動領域専用の「Honda」フォントを電動二輪車のプロダクトマークとプロダクトエンブレムのそれぞれに採用。

このマークはホンダ初の電動モーターサイクル「Honda WN7」を皮切りに、グローバルに展開する電動商品へ採用すると共に、ホンダの電動二輪車正規取扱店やモータースポーツ活動にも展開予定。

ICEとは異なり電動車だからこそ創造できる新しい価値をユーザーへ提供することを目指し、ホンダの電動化への取り組みのシンボルとして使用していくといいます。

また、ICEのFUN商品の車体両側に装着する新プロダクトエンブレムHonda Flagship WINGにおいては、従来のプロダクトエンブレムは、赤を背景にシルバーのウイングマークを組み合わせたデザインでしたが、先進性や親和性を加味しつつ、多彩なモデルや車体色との調和を目指し、よりシンプルなウィングのデザインに変更し、シルバーと黒のモノトーンで構成。

新しいエンブレムには時代の要請に応じ環境に配慮した「サステナブルマテリアル（リサイクルアクリル樹脂）」が採用されています。

なお、Honda Flagship WINGは、イタリア・ミラノで開催されている「EICMA 2025」で世界初公開した電子制御過給機付きV型3気筒エンジンを搭載している「V3R900 E-Compressor Prototype」で初めて採用し、2026年より各プロダクトブランドのフラッグシップモデルに展開していく予定です。