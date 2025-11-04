幼稚園の職員８人が一斉退職 賃金未払いなど法令違反も
札幌市にある、私立の幼稚園。おととい園が開いた保護者説明会では…
園長
「この度は私の管理不行き届きのために、いろんな皆さんに心配をかけて大変申し訳ない」
保護者
「１１月４日以降の保育体制がどうなるか知りたい」
先月３１日付で園長とバスの運転手以外の全員、教職員ら８人が一斉に退職したことが明らかになったのです。保護者側は一斉退職の原因を「園長の暴言」などと説明。
一方、園長は取材に対し、「そういう発言はない。納得できない」などと回答しています。
説明会に出席した保護者は…
保護者
「今回の経緯を説明してくれと言っても、（園長は）僕は分からない、いつの間にかこうなった」
保護者が、職員の一斉退職を知らされたのはなんと退職の前日。
書面を子どもを通じて受け取っただけだったといいます。年長クラスに子どもを通わせている保護者は不安を募らせています。
年長クラスの保護者
「転園はさせようと考えています。残しておくには心配なので」
「転園先を探したりするのはすごい労力も使うしこれから転園しなきゃならない子どももすごく不安だと思う」
関係者によりますと、正当な理由がないにもかかわらず、職員らに対して一部の賃金を支払わないなど、複数の労働基準法違反があったということです。