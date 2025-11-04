Soup Stock Tokyoの冬ギフト♡心と体を温める限定スープセット登場

寒さが深まる季節に恋しくなるのは、心までじんわり温まるスープ。Soup Stock Tokyoでは、今年も冬限定の「冷凍スープの贈りもの」が登場しました。素材の旨味をそのまま閉じ込めたシチューや人気スープを詰め合わせたセットは、お歳暮や冬のギフトにもぴったり♡おうちで手軽に味わえる贅沢なスープで、大切な人にぬくもりを届けてみませんか？

冬限定♡Soup Stock Tokyoの贅沢スープセット

冬のテーブルにぴったりなSoup Stock Tokyoの「冷凍スープの贈りもの」が登場。店舗では11月1日(土)、オンラインショップでは11月4日(火)から販売を開始します。

どのセットも湯煎や電子レンジで簡単に調理でき、忙しい毎日にも心と体をほっと癒してくれます。

冬季限定のシチュー2種を含む、3種類のセットがラインナップ。お世話になった方への贈り物や、自分へのご褒美にもおすすめです♪

サーティワンの新作「カラメルアップルパイ」登場！秋の味わいを贅沢に♡

選べる3種のギフトセットで冬を楽しむ

【冬の6スープセット】



店頭販売価格：4,161円（税込／送料別）／オンライン販売価格：5,160円（税込／送料込）

冬季限定シチュー2種＋人気スープ4種を詰め合わせ。初めての方にもおすすめ。

内容：北海道産とうもろこしと鶏肉のシチュー、トマトと鶏肉のシチュー、オマール海老のビスク、東京ボルシチ、とうもろこしとさつま芋のスープ、東京参鶏湯

【冬の8スープセット】



店頭販売価格：5,381円（税込／送料別）／オンライン販売価格：6,380円（税込／送料込）

人気のスープをバランス良く詰めた満足セット。

内容：6スープセット＋ミネストローネ、北海道産かぼちゃのスープ

【冬の10スープセット】



店頭販売価格：6,601円（税込／送料別）／オンライン販売価格：7,600円（税込／送料込）

冬の味覚をたっぷり楽しめる贅沢セット。

内容：8スープセット＋オニオンクリームポタージュ、焼き鯛だしの和風スープ

冬の贈りものを彩る限定デザイン

ギフトには、冬季限定デザインの掛け紙やタグが用意されています。

【掛け紙2種】

・リボン：明るく華やかなデザインで心まであたたかく。

・つばき（NEW）：シックで上品な印象を与える新デザイン。

【ギフトタグ2種】

赤いリボンやつばきのモチーフが冬の贈りものにぴったり。クーラーバッグやタグは店頭限定での展開です。

心をつなぐ贈りもので、冬をもっとあたたかく♡

慌ただしい冬の毎日でも、心を込めた贈りものが人を笑顔にしてくれる。Soup Stock Tokyoのスープギフトは、そんな“あたたかい気持ち”を形にして届けてくれます。

寒い季節にこそ、ほっとする時間を大切に。あなたも、大切な人にぬくもりを贈ってみませんか？