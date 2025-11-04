【クマ警戒】住宅街や民家の庭でも…クマの目撃情報が相次ぐ（4日午後6時30分現在）《新潟》
4日、県内で住宅街や民家近くでクマの目撃情報が相次いでいます。
今年度、これまでに県内では13人の人身被害が確認されていて、県は10月6日から「クマ出没特別警報」を発表中です。
警察が4日に発表している午後6時30分現在の目撃情報です。（※以下、発表順）
＜午前の発表＞
◆南魚沼市
・4日午前6時10分頃、南魚沼市滝谷の県道を横切るクマ1頭を目撃
・クマの体長は約1メートル
・目撃場所は付近施設から約200メートル
・4日午前6時35分頃、五泉市村松甲で茂みの中から顔を出しているクマ1頭を目撃
・クマの体長は不明
・目撃場所は、住宅から約30メートル
◆阿賀町
・4日午前6時ころ、阿賀町日野川乙でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約1メートル
・目撃場所は民家から約30メートル
◆村上市
・4日午前9時32分頃、村上市肴町の住宅裏の柿の木の下で、クマ1頭が柿を食べている
・クマの体長は不明
・目撃場所は住宅街
◆五泉市
・4日午前10時25分頃、五泉市小山田でクマ1頭が何かを食べているのを目撃
・クマの体長は不明も子グマくらいか
・目撃場所は、住宅から約100メートル
＜午後の発表＞
◆村上市
・4日午前11時5分頃、村上市塩町のアパート敷地内でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.6メートル
・目撃場所は住宅街
◆阿賀町
・4日午後1時20分頃、阿賀町小花地でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.7メートル
・目撃場所は、民家から約5メートル
◆阿賀町
・4日午後2時55分頃、阿賀町新谷でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.4メートル
・目撃場所は民家の庭
◆村上市
・4日午後3時45分頃、村上市平林の道路を荒川河川敷方向へ横断するクマ1頭を目撃
・クマの体長は約1メートル
・目撃場所付近には住宅がある
◆魚沼市
・4日午後4時21分頃、魚沼市七日市新田で、やぶの木に登っているクマ1頭を目撃
・クマの体長は約0.5メートル
・目撃場所は直近の民家から約100メートル
◆阿賀町
・4日午後5時10分頃、阿賀町向鹿瀬でクマ1頭を目撃
・クマの体長は約1メートル
・目撃場所は、民家から約30メートルの町道わき
クマが目撃された市町では、警察と連携し付近の住民に警戒を呼び掛けています。