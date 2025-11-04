茨城県の市で「子育てがしやすい」と思う市ランキング！ 2位「水戸市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月27〜28日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「子育てがしやすい市に関するアンケート」を実施しました。
その中から、茨城県の市で「子育てがしやすい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「有名な市で支援環境がしっかりしていると思うからです」（50代女性／愛知県）、「友達が住んでいて、程よく栄えていて、海も近く自然もあり、子育てしやすそうだったから」（40代女性／東京都）、「納豆の本場なので子供の成長を促してくれそう」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「教育環境が全国的にも高水準で、研究学園都市として子どもの学びを支える施設や支援制度が整っているからです」（40代女性／埼玉県）、「子どもを育てるための環境が揃っている。また都市化が進んでいるが、田舎の雰囲気もあり過ごしやすい」（30代男性／茨城県）、「過疎化とは逆の流れで人口が増えているし、研究所が多いので賢そうな友達が多く出来そうだから」（40代男性／茨城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
