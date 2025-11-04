地震の発生時、電気系統のショートなどによる建物火災を防ぐ装置、それが今、石川県が普及を模索する「感震ブレーカー」です。一体、どのような装置なのか、取材しました。

去年の地震で発生した輪島朝市の大規模火災。



その原因の多くは、電気配線のショートによるものとみられています。



こうした中、今、石川県が進めているのは…





石川県・馳 浩 知事：「この感震ブレーカーを、設置する重要性を訴えていきたい」地震が発生した際、強制的に電源をストップする感震ブレーカーの設置です。

揺れを感知するとブレーカーの電源が自動でオフになり、電気系統による火災を防ぐ装置です。



石川県の試算では、設置することで死者と全焼する建物を、約6割減らせるとしています。



しかし…



石川県・馳 浩 知事：

「申請状況は10月22日現在で39件でありまして、これは予算措置1億円のうち1.4万件分がありますので、まだまだ圧倒的に足りないわけでありまして、ぜひご利用いただきたいということを申し上げます」

そこには、普及が思うように進まない現状が…



石川県の担当者は…



石川県消防保安課・小松 達也 さん：

「地震によって電気電化製品のコードとかが傷んでいると、そこから発火したり、1件の火災から延焼広がるということもあるので、そういったものを防止するためには、地域で面的にそういったものを備える必要がある」



石川県の制度では、購入や設置費用のうち、最大3万円の補助を受けられるということです。