¡Ö´Å¡¹¤Ê¡Ä¡×Æó¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ùËÜÅ¯ÂÀ¤¬¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Îà¿ÆÌ©¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Ê2¿Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¾ÈÌÀ¤Î¤â¤È¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSixTONES¡×¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ»Ò¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¸¥§¥·¡¼♡Å¯ÂÀ¤µ¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÌë¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅ¯ÂÀ¤µ¡¼¤ó¡ªÎÙ¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤¬Èà½÷¤ß¤¿¤¤¤Ë²Ä°¦¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¼¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´Å¡¹¤Ê¥¸¥§¥·¡¼¤À♡¡×¡Ö¤ï¡ªÁÈÄ¹¤È¼ãÆ¬♡ÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç²Ä°¦¤¤¤ªÆó¿Í¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¿ùËÜ¤È¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡×(Åì±Ç)¤Ç¶¦±é¡£¿ùËÜ¤Ï»°ÂåÌÜÁÈÄ¹¡¦À¥Ì¾³ÀÂÀ½õÌò¤ò¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¼ãÆ¬¡¦±§Æ£·¼ÌïÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£