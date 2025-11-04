いしかわ動物園のオランウータン｢ドーネ｣ 北海道の旭山動物園へ 来園者が別れ惜しむ
いしかわ動物園の人気者、オランウータンの「ドーネ」が繁殖のために、北海道の動物園に移動しました。3日の最終日は、来園者たちが別れを惜しみました。
「こんにちは～」
「 でっか！」
いしかわ動物園で多くの注目を集めていたのは、ボルネオオランウータンの「ドーネ」。
推定29歳のメスで、開園当初からの人気者です。
来園者は：
「かわいかった。食べてるところ」
「人と接するのが好きなんかなと思って。娘にパパに似てるって言われたので」
いしかわ動物園飼育担当・林 皓太 さん：
「ドーネは人が大好きなオランウータンで、奥で毛布にくるまっていても、お客さんの前にきてエサを食べたりとか、人を笑顔にするオランウータンだと思います」
1999年に野生の個体として、マレーシアの保護施設からやってきたドーネ。
表情豊かで人懐っこい性格が、多くの来園者から愛されてきました。
今回、繁殖のため、北海道の旭山動物園に旅立つことに…
3日が展示の最終日となりました。
来園者は：
「さみしい」
飼育員の林さん。
ドーネを6年間担当してきました。
いしかわ動物園飼育担当・林 皓太 さん：
「担当なりたてのころは、すごい僕のことを見てきて『誰だろう、この人』みたいな、やっぱ年を重ねるにつれて、ちょっとずつですが関係性が生まれてきて『あ、この人ね』みたいな感じまで、僕はいったかなと思いますので」
愛情をたっぷり注いてきた林さん。
移動が決まった後、ドーネと過ごした日常を描いた4コマ漫画を手作りしました。
そこには、ドーネと過ごした思い出の日々が詰まっています。
いしかわ動物園飼育担当・林 皓太 さん：
「さみしいですけど、僕はちゃんと見送るだけですね。環境に慣れて、慣れてきてからは北海道の皆さんに愛されてほしい」
たくさんの人に愛され北海道へと旅立ったドーネ。
いしかわ動物園には今後、旭山動物園からボルネオオランウータンのメス1頭が、新たにやってくるということです。