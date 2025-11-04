いしかわ動物園の人気者、オランウータンの「ドーネ」が繁殖のために、北海道の動物園に移動しました。3日の最終日は、来園者たちが別れを惜しみました。



「こんにちは～」

「 でっか！」



いしかわ動物園で多くの注目を集めていたのは、ボルネオオランウータンの「ドーネ」。



推定29歳のメスで、開園当初からの人気者です。

来園者は：

「かわいかった。食べてるところ」

「人と接するのが好きなんかなと思って。娘にパパに似てるって言われたので」



いしかわ動物園飼育担当・林 皓太 さん：

「ドーネは人が大好きなオランウータンで、奥で毛布にくるまっていても、お客さんの前にきてエサを食べたりとか、人を笑顔にするオランウータンだと思います」



1999年に野生の個体として、マレーシアの保護施設からやってきたドーネ。



表情豊かで人懐っこい性格が、多くの来園者から愛されてきました。



今回、繁殖のため、北海道の旭山動物園に旅立つことに…



3日が展示の最終日となりました。



来園者は：

「さみしい」



飼育員の林さん。



ドーネを6年間担当してきました。

いしかわ動物園飼育担当・林 皓太 さん：

「担当なりたてのころは、すごい僕のことを見てきて『誰だろう、この人』みたいな、やっぱ年を重ねるにつれて、ちょっとずつですが関係性が生まれてきて『あ、この人ね』みたいな感じまで、僕はいったかなと思いますので」



愛情をたっぷり注いてきた林さん。



移動が決まった後、ドーネと過ごした日常を描いた4コマ漫画を手作りしました。



そこには、ドーネと過ごした思い出の日々が詰まっています。



いしかわ動物園飼育担当・林 皓太 さん：

「さみしいですけど、僕はちゃんと見送るだけですね。環境に慣れて、慣れてきてからは北海道の皆さんに愛されてほしい」



たくさんの人に愛され北海道へと旅立ったドーネ。



いしかわ動物園には今後、旭山動物園からボルネオオランウータンのメス1頭が、新たにやってくるということです。