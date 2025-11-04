¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¹¤®¡×54ºÐ¼ò°æË¡»Òà¾¼ÏÂ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ëá¤È¤ÎºÆ²ñ2S¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¤Ë¤Ã¤¤È¤Î¤ê¤Ô¡¼¡×
¶Ó¿¥°ìÀ¶¡¢¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚ¤ÈÊÂ¤ó¤ÇŽ¥Ž¥Ž¥
¡¡¾¼ÏÂ¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤¬àºÆ²ñá¡½¡£²Î¼ê¤Î¼ò°æË¡»Ò(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬ÈäÏª¤·¤¿ÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖFunky Diamond 18 Special Live¡ÁMasquerade of the Soul¡Á¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¡£¡Ö²ñ¾ì¤¬Â¸Ê¬¤Ë²¹¤Þ¤ê¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸MAX¤«¤é¤ÎFunky Diamond 18¡¡¶Ó¿¥°ìÀ¶ÍÍ ¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚÍÍ¤Î¤´ÅÐ¾ì¡¡²ñ¾ì¤¬°¦¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾¯Ç¯Ââ¤Î¶Ó¿¥°ìÀ¶¡¢¿¶ÉÕ»Õ¤Î¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚ¤È¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾¯Ç¯Ââ¤Î¥Ë¥Ã¥¡Á¡¡¤Î¤ê£Ð¡×¡Ö²Ä°¦¤µÈ´·²¡×¡Ö¤Î¤ê¤Ô¡¼¤È¥Ë¥Ã¥¡¡¹¥¤¤Ê2¿Í¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼ã¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¹¤®¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ò°æ¤Ï2012Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ËÉüµ¢¡£¸½ºß¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ó¿¥¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¾¯Ç¯Ââ¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤äÉñÂæ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¡¢23Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚ¤È¤Î¥À¥ó¥¹¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖFunky Diamond 18¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£