¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê33¡Ë¤¬4Æü¡¢¥×¥í13Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ø¡¢Áá¤¯¤âÂÇ·âÎý½¬¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿¡£Ê¡²¬¸©Æâ¤Îµå¾ì¤ÇÌó4»þ´ÖÎý½¬¡£°ÜÀÒ¸å2Ç¯´Ö¤ÏÉÔËÜ°Õ¤ÈÂª¤¨¤ëÂçË¤¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¤È½¼¼Â¤Î½©à½éÆüá¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤Ï¥«¡¼¥Ö¥Þ¥·¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤Ë¤Ä¤«¤ó¤À¡¢¤«¤«¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÂÇ·â¤Ç²÷²»¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£1»þ´Ö¶¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë2¥±¡¼¥¹Ê¬¤òÌµ¿´¤ÇÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢80È¯¤¬ºô±Û¤¨¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖÎý½¬¤¹¤ë¡×¤È¤Î°Õµ¤¹þ¤ßÄÌ¤ê¡¢³Û¤Ë¤Ï½¼¼Â¤Î´À¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÉÔ¿¶¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¥¿¥¤µÏ¿¤Î3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡£ºÇ¹â¼ì·®Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡ÖËÜÎÝÂÇ²¦¤ò¼è¤Ã¤Æ»³Àî¤é¤·¤¤ÂÇ·â¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î2Ç¯¤ÏÉÔËÜ°Õ¡×¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï47ËÜÎÝÂÇ¡£34ËÜ¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿ºòµ¨¡¢23ËÜ¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤ËÇ¼ÆÀ¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ²¦ÊÖ¤êºé¤¤ÏÉ¬Ã£ÌÜÉ¸¤Ç¡Ö¤½¤¦´Å¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤¿40È¯ÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»Ä¾¸å¤Îºô±Û¤¨Ï¢È¯¤Ë¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë