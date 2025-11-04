気持ちの良い秋晴れとなった県内では、各地で紅葉も進んでいます。山形県南陽市の熊野大社では秋を感じようと多くの観光客が訪れました。

【写真を見る】【紅葉】熊野大社の大イチョウは来週末が見ごろか 今年はクマ出没の影響で”見方”に変化が？（山形・南陽市）





佐藤真優アナウンサー「南陽市の熊野神社に来ています。秋のおすすめスポットといえば、大イチョウ。根回り7.7メートル、高さ約30メートル、県内有数の巨木。圧巻ですね。まだ色づきは青いですが、県内外から多くの人が訪れています」





樹齢900年超えのイチョウの木や、ほんのり色づいた紅葉…。境内には秋の便りが届いていました。





「これ目当てだったの！まだちょっと早いかな～といった感じ。もうちょっと黄色くてもよかったけど、きょうはご縁があったということで綺麗でした」



「孫にも教えていたんですけど、あのイチョウの木の葉が全部落ちると雪が降ると子どものころから言われていたんですけど、落ちなくても何回も降ったよ、なんて話を教えてきました」「綺麗だった」





ことしの熊野大社の大イチョウは、例年に比べて色づきが遅れていて、来週末ごろに見ごろを迎えそうだということです。

■クマ対策をする人も





秋の訪れを楽しむ人の中には、こんな参拝客の姿も。





山形市から 「クマ鈴と、クマよけのホイッスルと、クマスプレーです。ここ最近は、街中でも出没のニュースがよく見られるので、最近はどこに行くにも腰につけています」





南陽市でクマの出没が相次いでいることを受けて、熊野大社では例年境内で実施しているライトアップの規模を縮小し、見学も車内からのみに制限をするということです。

■それでも、笑顔が





それでも、きょうは大安ということもあり境内はお宮参りなどで訪れた人たちの明るい表情で溢れていました。





中山町から「きょうは七五三参りに来ました。三歳です。天気もいいので、良い雰囲気でした」





長井市から「きょうはお宮参りで Q名前は？ 逞斗（たくと）です。たくましく、丈夫な子に育ってもらえたらという思いがあります」