熊本の老舗味噌・醤油会社「山内本店」が、お得な「大創業祭」を開催中
山内本店(熊本県菊池郡菊陽町)は11月1日から、「大創業祭」を開始した。11月9日まで実施する。
ぶっかけいくらおにぎり
11月7日まで、創業当初から受け継がれる伝統の技が光る醤油味噌工場を見学できる。職人が醤油や味噌の製造工程を丁寧に説明し、普段は目にすることのない工場の裏側も特別にも案内する。
工場見学もできる
味噌・醤油工場に併設している「日々麹舎」の飲食スペースでは、羽釜で炊いた熊本県産米のご飯で作るおにぎりと、やまうち本店の味噌を使っただご汁を提供。「物販コーナー」では約60アイテムを販売する。11月8・9日には、握りたておにぎりのライブ販売も実施。「ぶっかけしらすおにぎり」「ぶっかけいくらおにぎり」をサンキュー価格の税別39円で販売する。
ぶっかけしらすおにぎり
また、熊本城をイメージしたお城の形をした「火の国 うまか城 大名弁当」も、11月8・9日にはサンキュー価格税込3,939円(通常税込5,940円)で販売する。
