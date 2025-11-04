「フレディが蘇ったようだ」クイーンのトリビュートバンド・God Save The Queen 自身最大規模の日本ツアー開催決定
クイーンのトリビュートバンドとして世界的に知られるGod Save The Queenによる来日公演『God Save The Queen Japan Tour 2026』の開催が発表された。
【写真】God Save The Queenのバンドショット
今回のツアーは、2026年3月7日の大分・iichikoグランシアタを皮切りに、宮崎、東京、山形、岩手、宮城の全国6都市で行われる。2017年の初来日以来、7度目の日本公演となり、大分、宮崎、山形の3県では初開催。6会場を巡るのは自身最大規模のジャパンツアーで、2020年に予定されながら中止となった6都市ツアーのリベンジともいえる内容だ。
God Save The Queenは1998年にアルゼンチンで結成され、これまでに南米、欧州、インドなど世界30ヶ国・地域で80万人以上を動員。フレディ・マーキュリーを彷彿（ほうふつ）とさせる圧倒的なステージングは米ローリングストーン誌から「史上最高のトリビュートバンド」と評され、フレディの元パーソナル・アシスタントであるピーター・フリーストーン氏も「フレディが蘇ったようだ」と称賛している。
1986年のネブワース公演を最後に、クイーンのオリジナルメンバーによるライブは途絶えており、そのラストライブから40周年を迎える2026年に、日本各地で伝説の再現ともいえる熱演が届けられる。
God Save The Queenは、今年7月のツアー終了時に「日本のファンは温かく、また会いたい」とコメントしており、今回の再来日が早くも実現。チケットはオフィシャル先着先行受付がスタートしている。
■『God Save The Queen Japan Tour 2026』公演概要
・大分公演
2026年3月7日(土) iichikoグランシアタ
午後5時開場／午後6時開演
・宮崎公演
2026年3月8日(日) 延岡総合文化センター
午後4時開場／午後5時開演
・東京公演
2026年3月10日(火) Zepp Haneda (TOKYO)
午後6時開場／午後7時開演
・山形公演
2026年3月13日(金) やまぎん県民ホール
午後5時45分開場／午後6時30分開演
・岩手公演
2026年3月15日(日) トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）大ホール
午後4時45分開場／午後5時30分開演
・宮城公演
2026年3月16日(月) 仙台GIGS
午後5時45分開場／午後6時30分開演
【写真】God Save The Queenのバンドショット
今回のツアーは、2026年3月7日の大分・iichikoグランシアタを皮切りに、宮崎、東京、山形、岩手、宮城の全国6都市で行われる。2017年の初来日以来、7度目の日本公演となり、大分、宮崎、山形の3県では初開催。6会場を巡るのは自身最大規模のジャパンツアーで、2020年に予定されながら中止となった6都市ツアーのリベンジともいえる内容だ。
1986年のネブワース公演を最後に、クイーンのオリジナルメンバーによるライブは途絶えており、そのラストライブから40周年を迎える2026年に、日本各地で伝説の再現ともいえる熱演が届けられる。
God Save The Queenは、今年7月のツアー終了時に「日本のファンは温かく、また会いたい」とコメントしており、今回の再来日が早くも実現。チケットはオフィシャル先着先行受付がスタートしている。
■『God Save The Queen Japan Tour 2026』公演概要
・大分公演
2026年3月7日(土) iichikoグランシアタ
午後5時開場／午後6時開演
・宮崎公演
2026年3月8日(日) 延岡総合文化センター
午後4時開場／午後5時開演
・東京公演
2026年3月10日(火) Zepp Haneda (TOKYO)
午後6時開場／午後7時開演
・山形公演
2026年3月13日(金) やまぎん県民ホール
午後5時45分開場／午後6時30分開演
・岩手公演
2026年3月15日(日) トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）大ホール
午後4時45分開場／午後5時30分開演
・宮城公演
2026年3月16日(月) 仙台GIGS
午後5時45分開場／午後6時30分開演