けやき坂イルミネーション「SNOW＆BLUE」点灯式に参加したSnow Man（左から）岩本照、ラウール、渡辺翔太

　9人組グループ・Snow Manの岩本照、渡辺翔太、ラウールが4日、東京・六本木ヒルズのけやき坂イルミネーション「SNOW＆BLUE」点灯式に参加した。この日は同所の点灯式では初の男性ゲストとして「メリー・クリスマス！」の掛け声とともに、けやき坂を青と白“SNOW＆BLUE”に染め上げた。

【写真】キラキラで素敵…！ロングコートがよく似合う岩本照＆ラウール＆渡辺翔太

これまでで1番印象に残ったクリスマスの思い出について岩本は「家族みんなでケーキを作ってチキンを用意して、クリスマスのBGMをかけながらプレゼント交換。毎年今でもやるんです」とハートウォーミングな思い出を紹介すれば、渡辺とラウールは「すてき〜」と感心。

　今年のクリスマスは東京ドームでコンサートの予定となっているが、もしプライベートで過ごすなら「昔、（ラウールが加入前）プレゼント交換会をやっていたと。それを復活する、みたいな」と提案すると岩本は「ああ〜いいね」と賛同する。

　さらにラウールは「東京ドームにいるので、六本木ヒルズのイルミネーションもすてきですけど、東京ドームを埋めてくれるお客様のイルミネーションもそこでしか見えない景色ですばらしいので楽しみ」とコメント。「ペンライトのイルミネーションね。アイドルの鑑だな！」と褒められると「きらきら〜」とおどけていた。

　同所では4日から12月25日の午後5時から11時まで約93万灯のLEDがライトアップされる。