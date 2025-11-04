Snow Manラウール、アイドル力高めの回答に渡辺翔太が感心 プレゼント交換会の復活も希望
9人組グループ・Snow Manの岩本照、渡辺翔太、ラウールが4日、東京・六本木ヒルズのけやき坂イルミネーション「SNOW＆BLUE」点灯式に参加した。この日は同所の点灯式では初の男性ゲストとして「メリー・クリスマス！」の掛け声とともに、けやき坂を青と白“SNOW＆BLUE”に染め上げた。
【写真】キラキラで素敵…！ロングコートがよく似合う岩本照＆ラウール＆渡辺翔太
これまでで1番印象に残ったクリスマスの思い出について岩本は「家族みんなでケーキを作ってチキンを用意して、クリスマスのBGMをかけながらプレゼント交換。毎年今でもやるんです」とハートウォーミングな思い出を紹介すれば、渡辺とラウールは「すてき〜」と感心。
今年のクリスマスは東京ドームでコンサートの予定となっているが、もしプライベートで過ごすなら「昔、（ラウールが加入前）プレゼント交換会をやっていたと。それを復活する、みたいな」と提案すると岩本は「ああ〜いいね」と賛同する。
さらにラウールは「東京ドームにいるので、六本木ヒルズのイルミネーションもすてきですけど、東京ドームを埋めてくれるお客様のイルミネーションもそこでしか見えない景色ですばらしいので楽しみ」とコメント。「ペンライトのイルミネーションね。アイドルの鑑だな！」と褒められると「きらきら〜」とおどけていた。
同所では4日から12月25日の午後5時から11時まで約93万灯のLEDがライトアップされる。
