鈴木奈々、国家資格の受験を報告「勉強してたなんてすごい!!!」「かっこいい」「受かると良いですね」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が2日、自身のインスタグラムを更新。国家資格の受験に挑んだことを明かし、写真をアップした。
【写真】「勉強してたなんてすごい!!!」「かっこいい」国家資格の受験を報告した鈴木奈々
鈴木が挑戦したのは「キャリアコンサルタント」の国家試験。投稿では「久しぶりの試験にドキドキしました！無事に終わって一安心です」と心境をつづるとともに、ハッシュタグでは「#大人になって学ぶって楽しい」などと記した。
コメント欄には「かっこいい」「がんばってるね」「勉強してたなんてすごい!!!」「奈々さん素敵」「受かると良いですね」「いい表情をして居るよぉ〜」「結果は桜咲くになります様に祈っています」「応援してます!!」「お疲れさま〜」など、さまざまな声が寄せられている。
