【あすは今年最大の満月】

あすは満月ですが、今年最大の満月です。地球の周りを公転する月の軌道は円形ではなく、楕円形の軌道のため、月と地球の距離は一定ではありません。あすは、地球から最も近い位置で満月となるため、今年最大の満月でスーパームーンと呼ばれます。

【スーパームーンが見られる所は】

秋の移動性高気圧に覆われるため、北海道と東北、北陸、西日本の日本海側は晴れて満月が見られるでしょう。一方、関東から西の太平洋側は、雲が多くなりそうです。ただ、関東や東海では雲に隙間があるので、雲の間から満月が見られるかもしれません。沖縄は前線の影響で雷雨になり、大雨になる所もあるでしょう。沖縄ではあすの夕方にかけて120ミリの雨が予想されています。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：14℃ 釧路：14℃

青森 ：17℃ 盛岡：16℃

仙台 ：17℃ 新潟：19℃

長野 ：17℃ 金沢：20℃

名古屋：19℃ 東京：18℃

大阪 ：20℃ 岡山：20℃

広島 ：21℃ 松江：19℃

高知 ：21℃ 福岡：22℃

鹿児島：22℃ 那覇：26℃

日中はきょうより気温が上がり、過ごしやすい陽気になるでしょう。ただ、朝晩はあすも冷えそうです。満月が見られる所では一桁の寒さになりますので、沢山着込んで観測するようにしてください。