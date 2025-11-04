◇社会人野球 日本選手権大会 トヨタ自動車―四国銀行（2025年11月4日 京セラドーム）

オリックスの岸田護監督（44）が、試合前に「レジェンド始球式」として始球式に登板した。

19年に現役を引退して以来、6年ぶりに京セラドームのマウンドに登板。力強い直球を披露も、左打者の外角高めへのボール球となり、「（事前に）アップしてきたんで、汗だくです。今日、能見さんに“ストライク投げてこい”って言われたんですけど、ボールでしたね。残念。練習しときます」と苦笑いを浮かべた。

「緊張しましたね。ブルペンでも緊張しましたけど。中継ぎの時を思い出すような」

岸田監督はNTT西日本時代に、第32回の日本選手権大会で準優勝に貢献。都市対抗を含め、独特な雰囲気を感じていたという社会人野球時代を回想した。

「会社を背負っての試合になりますんで、また違った緊張感とプレッシャーをすごく感じて。会社もNTT西日本だったんで、当然お客さんも、会社の応援もありますし。負けたら会社に行ってすみませんでしたというようなところもありますんで。活躍したらバーンと給料が上がるような世界ではない中で、先輩たちが本当に肘もなかなか曲がらないとか、限られた人数の中で、本当に野球を愛する気持ちでやっていたところはすごく勉強になった。僕の野球人生にとってかなり大きな2年間」

古巣のNTT西日本は先月30日に1回戦を突破。「（後輩の活躍に）期待していますし、頑張っていただけたら。（河本）監督も僕の一個下で一緒にプレーしていたので」と、エールを送っていた。