お笑いタレントの山口智充さんが自身のインスタグラムで、交通系ICカード「Suica」を初めて持ったことを報告しました。

山口さんは「56才にして初めて手に入れたので」と前置き。これまでは「若手時代は、バリバリ電車通勤で」クルマ好き・運転好きのため「マイカーを手に入れてからは、ほぼほぼ車移動の日々」と振り返りました。









しかしこの頃「『運動のため』にも最近はちょくちょく電車利用」だと言いますが「切符を通せる改札がどんどん減ってまして」「切符持ちの者としては、人の流れに流されて改札まで来ると、切符を入れるとこが無く『ワーオ！』」「列を変えようとしたら、後ろからまた押し迫られ『あららら』と人の群れの中でわちゃわちゃもまれクルクル回され」と、舞台の上での身振り手振りが見えてきそうな調子で、山口さんは綴っています。









山口さんは「前から妻には『Suica持ったら』って言われてたし、何より世間に迷惑かけない為にと！」「このタイミングでSuicaを手に入れた！という話です」と思い切ったことを報告。「日々勉強、日々経験、日々体験、、、56才、今は改札の列からつまみ出される事なくスムーズに世間の流れに乗れてます」「通るたんびの『ピッ！』音にいちいち感動しながら」と、新しい日々への喜びを伝えています。

【担当：芸能情報ステーション】