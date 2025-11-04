天皇皇后両陛下主催の「茶会」

天皇皇后両陛下が文化勲章の受章者と文化功労者を皇居に招き、茶会を催されました。

きょう午後、皇居・宮殿で開催された天皇皇后両陛下主催の「茶会」。秋篠宮ご夫妻をはじめとした皇族方も出席し、愛子さまは薄いピンク色のセットアップ、佳子さまはオレンジ色のワンピース姿でした。

招待されたのは、今年の文化勲章受章者と文化功労者の総勢28人。



陛下は冒頭、「皆さんが努力を重ね、学術、文化、芸術、スポーツの分野で大きな成果をおさめられたことを誠に喜ばしく思います。どうかくれぐれも体を大切にされ、今後ともそれぞれの分野の発展のために力を尽くされますよう願っております」とあいさつされました。

その後、招待者が席に着くと、両陛下と皇族方はテーブルをまわり、両陛下は「おめでとうございます」などと声をかけられました。

文化勲章を受章の王貞治さんにコシノジュンコさん

文化勲章を受章した元プロ野球選手の王貞治さん。王さんはきのうの親授式終了後、このように話していました。

元プロ野球選手 王貞治さん

「アメリカで大谷君とか山本君、佐々木君とかがものすごく活躍して野球は今、追い風だと思うんですね」



同じく文化勲章を受章したファッションデザイナーのコシノジュンコさんは。

ファッションデザイナー コシノジュンコさん

「まだまだやることがたくさんありまして、特に日本の文化を世界にという役目でもありますので」

アニメ「ドラゴンボール」の声優・野沢雅子さんらも出席

ノーベル化学賞の受賞が決まった京都大学特別教授の北川進さんは、文化勲章と文化功労者の両方に選出されました。



京都大学特別教授 北川進さん

「世界を見た学術ということを皆さんに訴えて我々の領域、ほかの領域も大きくしていきたい」

ほかにも、アニメ「ドラゴンボール」の主人公・孫悟空などの声を演じ、声優として初めて文化功労者に選出された野沢雅子さんらも出席しました。