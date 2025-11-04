首相となって初の国会論戦、高市首相の所信表明演説に対する代表質問が始まりました。立憲民主党の野田代表は、自民党の政治とカネの問題について「けじめがついたと考えるのか」などと追及しました。

そこで、高市首相、そして野党側のそれぞれの視点から見える代表質問の風景、さらに今後の戦略について、日本テレビ・政治部野党キャップの黒島秀佳記者が、次の2つのポイントに沿って解説します。

1.高市首相“まずは目の前”

2.野党全党「対決より解決」？

■まずは足元の物価高対策を…攻めの姿勢なく

──まず、高市首相として、今回の代表質問はどのように臨んでいたのでしょうか？

今回の代表質問、高市首相は「かなり安全運転」という印象でした。

というのも、先週までの外交ウイークでは各国首脳との会談を行い華やかな外交デビューを飾り、高い内閣支持率をたたきだしている高市首相ですが、内政については維新と連立を組んだとしても、少数与党であることは変わりません。難しいかじ取りが求められる状況は、変わっていないんです。

そのため、ガソリン暫定税率の廃止も含め、まずは足元の物価高対策を一歩でも前に進めるため、補正予算を確実に通すことに着実に取り組まないといけない。

ある野党議員は、「きょうの安全運転の答弁は内政の苦しい状況を表している」と分析した上で、「攻めの姿勢がなく、がっかりした人も多いのでは」と話しています。

一方で、高市首相は周辺に対して解散について「まずは補正を通さないと考えられない」と話しています。裏を返せば、補正予算を通した後は、一度解散について考えるタイミングになり得るとも取れます。

つまり、この安全運転から、解散という攻めの戦略にアクセルを踏むタイミングが、この年末年始に訪れる可能性もあります。

■立憲党内から「完全対決の姿勢は取らない」の声

──2つめのポイント、「野党全党が対決より解決？」ですが、野党側はどう臨んでいたのでしょうか？

4日は立憲民主党の野田代表が先頭に立って質問していましたが、この代表質問は今国会での政権に対する各党の姿勢を示す1つの指標ともなるタイミングでした。立憲民主党内からは「今回は完全対決の姿勢は取らない」という声が聞こえてきます。

ある立憲の中堅議員は、「ここまで支持率の高い政権に対して、揚げ足取りとみられるような質問をすると、返り血を浴びることになる」。つまり立憲側のマイナスイメージにつながるという見方を示しています。

また、引き続き少数与党に対して、法案の成立を条件に、立憲の政策をのませたいという狙いもあります。

■国民民主党や公明党の戦略は？

──5日も代表質問があると思いますが、ほかの野党はどのような戦略で臨むとみられますか？

国民民主党は、自民党との連携を摸索していた背景もあり、今国会も是々非々で臨む姿勢に変わりはありません。また、玉木代表は4日「この先の連携のあり方を摸索する代表質問になる」ともコメントしています。

また、5日に質問に立つ公明党の斉藤代表も、これまで「与党のときに協議した内容には責任を持つ」と発言しています。公明党のある幹部は「与党寄りと野党寄り、半々のトーンになる」とも話しています。