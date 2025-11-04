Snow Man岩本照、イルミネーションが似合うメンバーは宮舘涼太「相乗効果でより映えそう」
9人組グループ・Snow Manの岩本照、渡辺翔太、ラウールが4日、東京・六本木ヒルズのけやき坂イルミネーション「SNOW＆BLUE」点灯式に参加した。この日は同所の点灯式では初の男性ゲストとして「メリー・クリスマス！」の掛け声とともに、けやき坂を青と白“SNOW＆BLUE”に染め上げた。
【写真】キラキラで素敵…！ロングコートがよく似合う岩本照＆ラウール＆渡辺翔太
ロマンチックな雰囲気漂うなか、岩本はこの景色に1番似合うメンバーを聞かれると「え〜舘さまですかね。普段イルミネーションみたいなゴージャス加減があるので、相乗効果でより映えそう」と指名した。
クリスマスをメンバーで過ごすとしたら聞かれ「Snow Manと過ごさないといけないんですよね？」と前提条件を確認する渡辺に、ラウールは「点灯した仲じゃん」とニヤニヤ。
渡辺は「それこそ業務的な話ですが我々は12月23日から東京ドームでコンサートがあるんです。Snow Manでクリスマスを楽しみながら会場のお客様を楽しませる。ホリデーシーズンはとにかく楽しませる側に徹したい」と真面目に掲げていた。
この日はそれぞれラグジュアリー感あるコートに身を包み、寒空の下、会場に用意されたランウェイをカッコよく闊歩した。同所では4日から12月25日の午後5時から11時まで約93万灯のLEDがライトアップされる。
