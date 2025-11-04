ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７９ｂｐ　再び小幅拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ　　　　2.647
フランス　　　3.436（+79）
イタリア　　　3.398（+75）
スペイン　　　3.156（+51）
オランダ　　　2.793（+15）
ギリシャ　　　3.276（+63）
ポルトガル　　　3.009（+36）
ベルギー　　　3.186（+54）
オーストリア　2.94（+29）
アイルランド　2.879（+23）
フィンランド　3.007（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）