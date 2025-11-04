ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７９ｂｐ 再び小幅拡大
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 2.647
フランス 3.436（+79）
イタリア 3.398（+75）
スペイン 3.156（+51）
オランダ 2.793（+15）
ギリシャ 3.276（+63）
ポルトガル 3.009（+36）
ベルギー 3.186（+54）
オーストリア 2.94（+29）
アイルランド 2.879（+23）
フィンランド 3.007（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
