協調性や欲望など人間の本性が垣間見える脱出ゲームで、芸人間の裏切りが発生し、逃走劇を繰り広げる場面があった。

【映像】人気芸人の“裏切り”シーン→衝撃の一言

11月3日、『ゾンビごっこ〜地獄からの脱出〜』（ABEMA）が放送された。廃墟ホテルを舞台に繰り広げられる、過酷なサバイバルゲーム。制限時間60分の間にゾンビの脅威を退け脱出に成功すれば、獲得したアイテムに応じて賞金（総額100万円）を手に入れられるが、脱出できるのは残り5分になってから、しかも1人だけだ。

ゲーム序盤、お見送り芸人しんいちとゆってぃが偶然合流を果たした。2人は階段から下の様子を伺うと、一番近い部屋の中に宝箱があるのを発見。しかし、ゾンビが徘徊しているため、どちらか一方が引き付け役に、残った一方が宝箱を開けに行く協力プレーを実行することになった。

ゾンビが離れたタイミングを見計らい、ゆってぃが宝箱のある部屋へ走った。しかし、ゆってぃが部屋へ入ったのを確認すると、しんいちは突如として、その扉を閉めてしまうという不可解な行動に出る。

幸いにも、ゆってぃは別の通路を利用して宝箱の回収に成功した。中に入っていたのは、ゾンビが隠れている場所が記された「隠れゾンビ配置MAP」。しんいちはそれを見せてほしいとお願いしたと思いきや、次の瞬間、地図を持ったまま突然ダッシュ。貴重なアイテムを独占しようと“裏切り”に走った。

ゆってぃは「おい、テメェ！テメェ！」と、ゾンビが集まらないよう小声で叫びながら追いかけたが、追いつくことはできず、無念の諦めを強いられた。

貴重なアイテムを強奪したしんいちは、勝利への欲望を隠さず「ゆってぃさんアホや！俺を信じたからな、アホすぎる」と衝撃の一言。極限の状況が、早くも人間の本性を浮き彫りにした。（ABEMA『ゾンビごっこ〜地獄からの脱出〜』より）