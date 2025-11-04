¶¦±é¼Ô¤Î·Ú¤¤¤Ò¤È¸À¤Ë·ã¥®¥ì¡ª¡©¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼·ó2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¡¦ºùÄíÂçæÆ¡Ö¶Ú¥È¥ì¤¬³Ú¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×
¡¡¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÈ¿±þ¤«¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¤ÎºùÄíÂçæÆ¤¬11·î1Æü¡¢¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡ØÇÈ¾è¤êSPLASH CAFE¡Ù¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¶Ú¥È¥ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë·ã¥®¥ì¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºùÄíÂçæÆ¡Ö¶Ú¥È¥ì¤¬³Ú¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ºùÄí¤Ï¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£´ÝÂÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÏÓ¤Ë¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¶ÄÅ·¤¹¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÀè½µ¤è¤êÂÎ¤¬°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢MC¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡¦Æ£¿¹¿µ¸ã¤¬¡Ö½÷À¥Õ¥¡¥ó¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤·¤ç¡©Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤¤Ã¤È¡×¤È¼ÁÌä¡£ºùÄí¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬°Õ³°¤È¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÃËÀ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬·ë¹½¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¡Ö´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ì¤¬¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶·ò²ð¤¬¡Ö³Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤ä¤Ä¤Ê¤¤¤Î¡©¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤È¤µ¤¡¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¶Ú¥È¥ì¤¬³Ú¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È°ì½³¡£Æ£¿¹¤¬¡Ö¤³¤ì¡¢µÕÎÚ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¾Ð¤¦Ãæ¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¶Ú¥È¥ì¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÈè¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢ËèÄ«·Ú¤¯¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ï¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÂ¨Åú¡£¡ÖÄ«¤«¤é¥Õ¥ë¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¶Ú¥È¥ì°¦¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¶Ú¥È¥ì¤Ë¥¬¥Á¡×¡Ö¼ê¸·¤·¤¤¡×¡Ö¥µ¥¯¥é¥Ð¤µ¤óºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÈÂç¥¦¥±¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿BOATRACE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë