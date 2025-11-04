ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬½©µ¨C¤Ë¹çÎ®¡¡µß±ç±¦ÏÓ°éÀ®¤ØÁáÂ®»ØÆ³
¡¡ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤¬4Æü¡¢¹âÃÎ¸©°Â·Ý»Ô¤Ç¼ã¼ê¼çÂÎ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÇÔÂà¤«¤é5Æü¸å¤È¡¢µÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤¿ÀïÎÏÈ¯·¡¤ËÆ°¤½Ð¤·¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Áª¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£½¸ÃæÎÏ¹â¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢±¦Åê¤²¤ÇÂ®µå¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÊý¿Ë¡£ÁáÂ®¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¿·¿ÍÇ¯¤Îº£µ¨11»î¹ç¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¤¿ÌÚ²¼¤Ë¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨¤Æ»ØÆ³¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê¥Û¡¼¥à¡Ë¥Ù¡¼¥¹ÈÄ¤Ç¤Îµå¤Î¶¯¤µ¤ò½Ð¤½¤¦¡×¤È¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Î¶¿¹âÃÎ¤Ë³®Àû¤·¤¿´ÆÆÄ¤Ïº£¥¥ã¥ó¥×Ãæ¡¢ÃæÆü¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò2»î¹ç¹Ô¤¦Í½Äê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£