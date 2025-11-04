伝説の特撮ドラマ『仮面の忍者 赤影』、ついに令和版の“影”候補が集結！しかし不穏な空気に…

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

11月2日（日）に放送された第2話では、赤影（佐藤大樹）が、織田家の忍を選抜するための試験に挑むことに。信長の小姓である森蘭丸（郄橋慧斗）をはじめ、“影”候補となる若者たちが集結した。

【映像】織田家の忍を選ぶ試験が開始！

◆“影”候補が勢ぞろいするも…

第2話では、織田家の忍を選抜するための試験がついにスタート。

試験会場には信長の小姓である蘭丸や、羽柴秀吉（柄本時生）の小姓3人組・石田三成（中尾暢樹）＆加藤清正（志波景介）＆福島正則（水石亜飛夢）などが勢ぞろい。さらに第1話で赤影が出会った盗人の青影（木村慧人）も、試験のメンバーに紛れ込んでいた。

持久走では、さっそく多数のメンバーが時間切れで脱落していくなか、赤影は余裕でゴールし昼寝する余裕まで見せる。その後の水蜘蛛の試練などもあっさりこなしてみせた。

こうして過酷な試験が続くなか、場面は金目教サイドに。教祖の幻妖斎は、織田家の家臣ではない“不届き者”が忍び込んでいると話し、赤影たちのなかに敵がいる可能性があるという不穏なフラグが立った…。

そして再び場面は試験に戻り、眠っていた赤影たちが突然拘束され、信長の家臣・滝川一益（忍成修吾）から「このなかに織田家の家臣ではない者が混じっておる」「おぬしたちには、今からその不届き者を見つけてほしい。見つけた者がお館様に仕える唯一無二の忍となる」と告げられる。

さらに一益は夜が明けるまでに不届き者が見つからなければ、受験生は不届き者もろとも全員処刑だと発言。これを受け清正と正則は自身の素性を詳しく話し潔白を証明しようとしたが、赤影は内心「忍たるもの、名前も素性も明かしてはならない。それがわからないようでは…」と呆れる。

すると三成が「名前や素性を明かすなど言語道断。忍たるもの素性は明かさぬものだ。おぬしたちはまんまと一益様の罠にはまったのだ」と2人を咎め、赤影は「あいつはあなどれない」と感心していた。