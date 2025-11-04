　日本サッカー協会(JFA)は4日、ウェールズ遠征に臨むU-18日本代表メンバー20人を発表した。今月12日にU-18ウェールズ代表、15日にU-18ドイツ代表、18日にU-18アメリカ代表とそれぞれ対戦する。

　またJリーグは同日、7〜9日に同じメンバーでU-18 Jリーグ選抜をイングランド遠征を行うと発表。9日にはQPRと対戦する。JFAとJリーグは今季、Jリーグ選抜の活動を通じてポストユース強化施策を協働で行ってきたが、Jリーグ選抜と世代別日本代表が立て続けに活動するのは史上初の試みとなる。

　両活動ではいずれも山橋貴史氏が監督を務め、コーチを西嶋弘之氏、GKコーチを高原寿康氏、フィジカルコーチを大塚慶輔氏がそれぞれ担当。またJリーグ選抜の活動には新たにJリーググローバルフットボールアドバイザーに就任したロジャー・シュミット氏が帯同する。

▽GK

12 小川煌(広島ユース)

1 イシボウ拳(C大阪U-18)

▽DF

17 佐藤海宏(鹿島)

5 秦樹(横浜FCユース)

3 酒井舜哉(大宮U18)

16 林駿佑(川崎F U-18)

4 佐々木将英(FC東京U-18)

6 鈴木楓(FC東京U-18)

2 大川佑梧(鹿島ユース)

19 千田遼 (岡山)

▽MF

15 池田季礼(鳥栖U-18)

8 山本天翔(G大阪ユース)

7 深田京吾(浦和ユース)

10 今井健人 (東京Vユース)

20 青木壱清(愛媛U-18)

14 中積爲(G大阪ユース)

9 井本修都(新潟U-18)

▽FW

18 尾谷ディヴァインチネドゥ(FC東京U-18)

11 大西利都(名古屋U-18)

13 恩田裕太郎(川崎F U-18)