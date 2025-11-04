佐々木美玲がカバーモデルで登場した『PLACOLE＆DRESSY』2025年11月号が発行された。

【画像】佐々木美玲がウエディングドレス姿でカバーに『PLACOLE＆DRESSY』

今号のカバーモデルには、俳優の佐々木美玲が登場。透明感あふれる美しさとしなやかな存在感で、ウェディングの新しい魅力を表現している。本誌では、佐々木の特別インタビューを掲載。撮影時のエピソードや、人生や仕事への想い、そして“理想の結婚観”についても語っている。彼女の笑顔が放つ柔らかな光と、ドレスが織りなす華やかさが共鳴し、まるで物語のワンシーンのような世界観に包まれている。

誌面では人気企画「ウェディング初体験フェス」の11月開催情報や、話題の「DRESSY CAFE KITTE大阪」グランドオープンニュースも掲載。SNSで話題の“プラコレオリジナル婚姻届”の無料ダウンロードや、国内最大級のウェディングイベント情報も満載で、ウェディングに憧れるすべての人に向けたコンテンツとなっている。

佐々木美玲の直筆サイン入りチェキが抽選で4名に当たるプレゼントキャンペーンも実施中。InstagramまたはXで対象投稿に「いいね」や「リポスト」で応募が可能だ。詳細は公式SNSでチェックだ。“憧れを現実に変える”PLACOLE&DRESSYが贈る11月号は、ウェディングに夢を見るすべての人へ捧げる、心ときめく一冊となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）