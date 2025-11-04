町田vsメルボルン・C スタメン発表
[11.4 ACLEリーグステージ第4節](Gスタ)
※19:00開始
主審:アブドゥラ・アルマッリ
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 19 中山雄太
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
FW 7 相馬勇紀
FW 10 ナ・サンホ
FW 11 増山朝陽
FW 90 オ・セフン
控え
GK 13 守田達弥
GK 44 新井栄聡
DF 2 今井智基
DF 26 林幸多郎
MF 23 白崎凌兵
MF 28 チャ・ジェフン
MF 46 樋口堅
MF 60 真也加チュイ大夢
MF 8 仙頭啓矢
FW 22 沼田駿也
FW 9 藤尾翔太
監督
黒田剛
[メルボルン・シティ]
先発
GK 1 パトリック・ビーチ
DF 13 ナサニエル・アトキンソン
DF 22 ヘルマン・フェレイラ
DF 27 カイ・トレウィン
DF 36 ハリソン・シリントン
MF 19 ゼイン・シュライバー
MF 30 アンドレアス・キュン
MF 38 ベッカム・ベイカー
MF 39 エミン・ドゥラコビッチ
FW 17 マックス・カプート
FW 47 カビアン・ラハマニ
控え
GK 33 ダコタ・オクセンハム
DF 34 ジェイデン・ネコフスキー
DF 37 ピーター・アントニウ
DF 4 リアム・ボネティグ
DF 45 ライアン・カルムズ
DF 49 アイザイア・ボストン
FW 10 金森健志
FW 15 アンドリュー・ナバウト
FW 20 ベンジャミン・マッゼオ
FW 44 ベシャン・クトレシ
監督
アウレリオ・ビドマー
※19:00開始
主審:アブドゥラ・アルマッリ
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 19 中山雄太
MF 6 望月ヘンリー海輝
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
FW 7 相馬勇紀
FW 10 ナ・サンホ
FW 11 増山朝陽
FW 90 オ・セフン
控え
GK 13 守田達弥
GK 44 新井栄聡
DF 2 今井智基
MF 23 白崎凌兵
MF 28 チャ・ジェフン
MF 46 樋口堅
MF 60 真也加チュイ大夢
MF 8 仙頭啓矢
FW 22 沼田駿也
FW 9 藤尾翔太
監督
黒田剛
[メルボルン・シティ]
先発
GK 1 パトリック・ビーチ
DF 13 ナサニエル・アトキンソン
DF 22 ヘルマン・フェレイラ
DF 27 カイ・トレウィン
DF 36 ハリソン・シリントン
MF 19 ゼイン・シュライバー
MF 30 アンドレアス・キュン
MF 38 ベッカム・ベイカー
MF 39 エミン・ドゥラコビッチ
FW 17 マックス・カプート
FW 47 カビアン・ラハマニ
控え
GK 33 ダコタ・オクセンハム
DF 34 ジェイデン・ネコフスキー
DF 37 ピーター・アントニウ
DF 4 リアム・ボネティグ
DF 45 ライアン・カルムズ
DF 49 アイザイア・ボストン
FW 10 金森健志
FW 15 アンドリュー・ナバウト
FW 20 ベンジャミン・マッゼオ
FW 44 ベシャン・クトレシ
監督
アウレリオ・ビドマー