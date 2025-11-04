11月2日、俳優・寺田心が『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演。意外なビジュアルに、反響が集まる事態となっている。

「わずか3歳で芸能界デビューし、人気子役として活躍してきた寺田さんも、現在17歳です。177〜8cmまで身長が伸びたそうで、すっかり大人びた顔つきになっていました。番組内では、週6ペースで筋トレしていることを明かし、ジャケットを脱いで鍛え上げられた筋肉を披露。MCの山崎育三郎さんや井桁弘恵さんから『すごいね！』と驚かれる場面もありました」（芸能記者）

子役時代からの成長ぶりが注目される寺田だが、この日の放送では、メイクの濃さが話題を呼んだ。全体的に白めのファンデーションがほどこされ、口元には赤いリップが塗られており、中性的な顔立ちになっていた。だが、子役時代から見てきた視聴者からは、違和感のほうが強かったようで、Xでは不評な反応が寄せられている。

《あのメイクは違和感しかなかったな》

《寺田心、メイクも相まってビジュアルだいぶ変わったね》

《寺田心がテレビ出てるんだけどリップが赤くてムキムキだからグラップラー刃牙のキャラみたいで笑う》

『おしゃれクリップ』出演時は、グレーのジャケットに、スカートのようなデザインをしたパンツというセットアップを身にまとい、モデルのような出で立ちだった。この頃は、メイクだけでなく、服装も個性的なものに挑戦し始めており、子役時代のイメージから脱却しつつある。

「17歳という年頃もあってか、最近は露出の多いファッションにも挑戦しています。今年4月に出演したTGCでは、胸元の大きく開いたリメイクドレスとパンツで登場し、大人びた色気を見せました。今年5月に出演した『ノンストップ！』（フジテレビ系）でも、軽くメイクをしており、透け感のある黒いジャケットの下にメッシュのタンクトップを着こなしていました。

ただ、メイクやファッションはモデル系に寄っているなか、週6でおこなっている筋トレで体がごつくなっているので、『ちぐはぐ感が否めない』という指摘もあがってきています。色々挑戦したい時期でしょうから、続けるなかで、本人に似合うバランスを見つけられるといいですよね」（芸能記者）