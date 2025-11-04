主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月4日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月4日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 158( 158)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 80( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 453( 453)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3587( 1249)
3月限 58( 54)
TOPIX先物 12月限 234( 206)
日経225ミニ 11月限 6615( 3191)
12月限 163704( 85624)
1月限 188( 50)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1621( 1051)
3月限 74( 34)
日経225ミニ 11月限 8096( 3934)
12月限 88773( 42419)
1月限 120( 38)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 178( 178)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 335( 335)
12月限 9950( 9950)
1月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1082( 1082)
3月限 38( 38)
TOPIX先物 12月限 37( 37)
日経225ミニ 11月限 1166( 1166)
12月限 49757( 49757)
1月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
