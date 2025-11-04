　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月4日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 158(　　 158)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 7(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　80(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 453(　　 453)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3587(　　1249)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　58(　　　54)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 234(　　 206)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6615(　　3191)
　　　　　 　 　12月限　　　163704(　 85624)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 188(　　　50)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1621(　　1051)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　74(　　　34)
日経225ミニ　 　11月限　　　　8096(　　3934)
　　　　　 　 　12月限　　　 88773(　 42419)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 120(　　　38)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 178(　　 178)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 335(　　 335)
　　　　　 　 　12月限　　　　9950(　　9950)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 7(　　　 7)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1082(　　1082)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　38(　　　38)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　37(　　　37)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1166(　　1166)
　　　　　 　 　12月限　　　 49757(　 49757)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

