おむすびころりん、ピーターパン、ソクラテスなどなど、誰もが知っているような有名な逸話や童話にねこがあらわれた! ねこがいればみ~んな幸せ。素敵な物語にかわいらしさ、ふてぶてしさ、愛くるしさすべてを兼ね備えたねこたちが加わることで物語は新たな展開に――!? とってもゆるくて、やっぱりゆるい。10月16日発売の最新刊、童話×ねこの癒やし系ねこまんが第4弾『よっ!ねこむかしばなし』からストーリーを厳選してお届けします。
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¤ä¤Þ¤Ê¤·
¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ËÀî¤ÎÄì¤ËÀ³¤à¥«¥Ë¤Î·»Äï¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2É¤¤Ï¡Ö¥¯¥é¥à¥Ü¥ó¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¤è¡×
¡Ö¥¯¥é¥à¥Ü¥ó¤Ï»à¤ó¤À¤è¡×¤È¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢Ë¢¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤éÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È2É¤¤ÎÁ°¤Ëµû¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
µû¤Ï¾®¤µ¤ÊÀ¸¤Êª¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¥«¥ï¥»¥ß¤ËÏ¢¤ì¤µ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·»Äï¤Ï¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Þ¤¿ÀÅ¤«¤ÊÀî¤ÎÎ®¤ì¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤¬·Ð¤Á¡¢Îä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿å¤ÎÃæ¤ÇÉã¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹·»Äï¤ÎÁ°¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¡Ö¤ä¤Þ¤Ê¤·¡×¤¬Àî¾å¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¶±¤¨¤ë·»Äï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤È3É¤¤ÇÌ£¤ä¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Àî¤ÎÄì¤Ë¤ÏË¢¤¬Î©¤Á¾å¤ê¡¢¸÷¤¬¤æ¤ì¡¢Åß¤ÎÀÅ¤±¤µ¤È¶¦¤Ë»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·»Äï¤ÏÀî¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
¤ï¤é¤·¤ÙÄ¹¼Ô
¤à¤«¤·¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ËÉÏ¤·¤¯¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÃË¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤ÎÃË¤Î¸µ¤Ë´Ñ²»ÍÍ¤¬¸½¤ì¡Öº£¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ËÄÏ¤ó¤À¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ¹¤Ë½Ð¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤ª¹ð¤²¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃË¤ÏÅ¾¤ó¤ÀÇï»Ò¤Ë¤ï¤é¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÃ¼¤Ë¥¢¥Ö¤ò·ë¤ó¤À¤ï¤é¤ò»ý¤Ã¤ÆÃË¤¬Î¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ®Â²¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤½¤Î¤ï¤é¤òÍß¤·¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¤ï¤é¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¤ß¤«¤ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ß¤«¤ó¤ÈÈ¿Êª¤ò¡¢È¿Êª¤ÈÇÏ¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤ÏÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿²°Éß¤Î¼ç¿Í¤«¤é¡ÖÇÏ¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î´Ö¡¢²°Éß¤òÍÂ¤±¤ë¡£3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¼«Ê¬¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤Þ¾ù¤í¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
²°Éß¤Î¼ç¿Í¤Ï3Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÌá¤Ã¤Æ¤³¤º¡¢ÃË¤ÏÍµÊ¡¤ÊÊë¤é¤·¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
