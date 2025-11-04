主要国内証券 先物取引高情報まとめ（11月4日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月4日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7173( 2261)
TOPIX先物 12月限 3098( 950)
日経225ミニ 12月限 5118( 5118)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1156( 843)
TOPIX先物 12月限 402( 402)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3146( 621)
TOPIX先物 12月限 696( 321)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2562( 1715)
TOPIX先物 12月限 2626( 1926)
3月限 700( 0)
日経225ミニ 12月限 4120( 4118)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 391( 0)
TOPIX先物 12月限 1400( 0)
3月限 1300( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 5569( 5569)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6410( 2959)
3月限 52( 38)
TOPIX先物 12月限 634( 412)
3月限 3( 3)
日経225ミニ 11月限 6541( 2025)
12月限 96705( 46813)
1月限 183( 53)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1563( 1195)
3月限 18( 8)
日経225ミニ 11月限 2792( 1748)
12月限 50151( 24603)
1月限 87( 17)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5( 5)
日経225ミニ 11月限 225( 225)
12月限 5690( 5690)
1月限 17( 17)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1339( 1339)
3月限 58( 58)
日経225ミニ 11月限 931( 931)
12月限 37942( 37942)
1月限 25( 25)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
