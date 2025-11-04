　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月4日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7173(　　2261)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3098(　　 950)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5118(　　5118)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1156(　　 843)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 402(　　 402)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3146(　　 621)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 696(　　 321)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2562(　　1715)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2626(　　1926)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 700(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4120(　　4118)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 391(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1400(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1300(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5569(　　5569)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6410(　　2959)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　52(　　　38)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 634(　　 412)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　11月限　　　　6541(　　2025)
　　　　　 　 　12月限　　　 96705(　 46813)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 183(　　　53)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1563(　　1195)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　18(　　　 8)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2792(　　1748)
　　　　　 　 　12月限　　　 50151(　 24603)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　87(　　　17)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 225(　　 225)
　　　　　 　 　12月限　　　　5690(　　5690)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　17(　　　17)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1339(　　1339)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　58(　　　58)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 931(　　 931)
　　　　　 　 　12月限　　　 37942(　 37942)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　25(　　　25)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース