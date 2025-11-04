Aqua Timezが、再結成後初のアルバム『海いっぱいに降りしきる星』を12月10日にリリースすることを発表した。

本作品は、再結成後にリリースしたサントリー『ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール』Web-CMソングの「ヒトシズク」、NHK『みんなのうた』で話題を呼んだ「深呼吸の理由」、『BLEACH』のために書き下ろした楽曲「OLDROSE」、今回の再結成をきっかけに制作した「空いっぱいに奏でる祈り」、フジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』の主題歌を務める「if you come」をはじめ、新たに録音されたリアレンジ音源を収録している。

さらに、THE FIRST TAKEで披露され大きな反響を呼んだ「虹」「千の夜をこえて」の2曲、そして発表直後に全会場ソールドアウトとなった東名阪ツアー ＜Re:connected＞より「メメント・モリ」のライブ音源を加えた、全10曲が収録される。初回生産限定盤の特典映像には、2024年8月2日に開催された再結成後初ライブの貴重な映像を収録しており、デビュー20周年イヤーを締めくくるにふさわしいアルバムに仕上がっているという。

また、数々のアーティストのアートワークを手掛けてきた松田 剛によるアルバム『海いっぱいに降りしきる星』のジャケットビジュアルも公開された。

初回生産限定盤

通常盤

◾️アルバム『海いっぱいに降りしきる星』

2025年12月10日（水0発売

予約：https://erj.lnk.to/PWucBS

・初回生産限定盤｜CD＋Blu-ray｜ESCL-6148〜9｜￥7,500（税込）

・通常盤｜CD｜ESCL-6150｜￥3,500（税込） 初回生産限定盤 通常盤 ▼収録内容

[CD｜全形態共通]

01 ヒトシズク（サントリー『ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール』Web-CMソング）

02 深呼吸の理由（NHK『みんなのうた』2025年2月〜3月）

03 OLDROSE

04 空いっぱいに奏でる祈り

05 if you come（フジテレビ火9ドラマ『新東京水上警察』主題歌）

06 hana〜evalasting〜 -ver.2025-

07 僕の場所〜evergreen〜 -ver.2024-

08 メメント・モリ - Live at Re:connected

09 虹 - From THE FIRST TAKE

10 千の夜をこえて - From THE FIRST TAKE [Blu-ray｜初回生産限定盤]

The FANtastic Live Re:loaded 2024.08.02 Spotify O-EAST

最後まで

ALONES

千の夜をこえて

ヒナユメ

生きて

エデン

決意の朝に

つぼみ

Velonica

Fly Fish

虹

手紙返信

HOME ▼対象店舗／特典内容

・Aqua Timez応援店 ・・・ オリジナルB2ポスター

・Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

・楽天ブックス ・・・ オリジナルクリアポーチ

・セブンネットショッピング ・・・ オリジナルランチトートバッグ

・TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く） ・・・ オリジナルポストカード（Type.A）

・Sony Music Shop ・・・ オリジナルポストカード（Type.B）

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。 ・teamAQUA限定特典 ・・・ オリジナルミニキャンバス (イーゼル付き)

URL：https://team-aqua.com/s/n185

※teamAQUAにログインの上、サイトTOPに表示されているバナーから本商品をご注文いただけます。

なお、特典の数に限りがありますので、無くなり次第受付終了となります。あらかじめご了承ください。

◾️＜AquaTimez & ReoNa Special Live 2025 「合流地点」＞ 日程：2025年12月2日（火）OPEN / START：17:15 / 18:00

会場：神奈川・KT Zepp Yokohama