　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月4日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 16110(　 15773)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　52(　　　52)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 17213(　 17213)
日経225ミニ　 　11月限　　　 15089(　 15089)
　　　　　 　 　12月限　　　324545(　324545)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 121(　　 121)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5770(　　5759)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　60(　　　60)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 11071(　 11071)
日経225ミニ　 　11月限　　　　7453(　　7453)
　　　　　 　 　12月限　　　137035(　137035)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 112(　　 112)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 383(　　 296)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 164(　　 164)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1020(　　1020)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1503(　　 915)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3335(　　3291)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　12月限　　　　8501(　　8397)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1508(　　1508)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3595(　　3595)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　12月限　　　 13028(　 13028)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　24(　　　24)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 452(　　 452)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 698(　　 698)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2024(　　2024)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3624(　　3624)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　57(　　　57)
　　　　　 　 　12月限　　　 35511(　 35511)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 197(　　 197)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 831(　　 809)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 571(　　 571)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1362(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 336(　　 336)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 163(　　 163)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 233(　　 233)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 443(　　 443)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 304(　　 304)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 166(　　 166)
　　　　　 　 　12月限　　　　4021(　　4021)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース