外国証券 先物取引高情報まとめ（11月4日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月4日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 16110( 15773)
3月限 52( 52)
TOPIX先物 12月限 17213( 17213)
日経225ミニ 11月限 15089( 15089)
12月限 324545( 324545)
1月限 121( 121)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5770( 5759)
3月限 60( 60)
TOPIX先物 12月限 11071( 11071)
日経225ミニ 11月限 7453( 7453)
12月限 137035( 137035)
1月限 112( 112)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 383( 296)
TOPIX先物 12月限 164( 164)
日経225ミニ 12月限 1020( 1020)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1503( 915)
TOPIX先物 12月限 3335( 3291)
日経225ミニ 11月限 5( 5)
12月限 8501( 8397)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1508( 1508)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 3595( 3595)
日経225ミニ 11月限 21( 21)
12月限 13028( 13028)
1月限 24( 24)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 452( 452)
TOPIX先物 12月限 698( 698)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2024( 2024)
3月限 9( 9)
TOPIX先物 12月限 3624( 3624)
日経225ミニ 11月限 57( 57)
12月限 35511( 35511)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 197( 197)
TOPIX先物 12月限 831( 809)
日経225ミニ 12月限 571( 571)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1362( 0)
TOPIX先物 12月限 336( 336)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 163( 163)
TOPIX先物 12月限 233( 233)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 443( 443)
TOPIX先物 12月限 304( 304)
日経225ミニ 11月限 166( 166)
12月限 4021( 4021)
1月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
