　日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月4日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 29152(　 27893)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　40(　　　40)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 30082(　 29749)
日経225ミニ　 　11月限　　　 33227(　 32227)
　　　　　 　 　12月限　　　330214(　330118)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 190(　　 190)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 16115(　 15574)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 193(　　 193)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 27528(　 27039)
日経225ミニ　 　11月限　　　 21154(　 19154)
　　　　　 　 　12月限　　　180510(　180500)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 222(　　 222)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1328(　　1003)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2622(　　1262)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 550(　　　 0)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　12月限　　　　9156(　　9156)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3948(　　1815)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10585(　　5574)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 950(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2637(　　2625)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4399(　　2423)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8079(　　7262)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 500(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　8882(　　8882)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4578(　　4051)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8823(　　7144)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3000(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　 15952(　 15952)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3242(　　2991)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5630(　　5620)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　69(　　　55)
　　　　　 　 　12月限　　　 43501(　 42808)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 4(　　　 0)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 474(　　 402)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 662(　　 308)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 689(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4126(　　2270)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　20(　　　20)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　20(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1956(　　1956)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　66(　　　66)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

