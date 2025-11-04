外国証券 先物取引高情報まとめ（11月4日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月4日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 29152( 27893)
3月限 40( 40)
TOPIX先物 12月限 30082( 29749)
日経225ミニ 11月限 33227( 32227)
12月限 330214( 330118)
1月限 190( 190)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 16115( 15574)
3月限 193( 193)
TOPIX先物 12月限 27528( 27039)
日経225ミニ 11月限 21154( 19154)
12月限 180510( 180500)
1月限 222( 222)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1328( 1003)
TOPIX先物 12月限 2622( 1262)
3月限 550( 0)
日経225ミニ 11月限 2( 2)
12月限 9156( 9156)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3948( 1815)
TOPIX先物 12月限 10585( 5574)
3月限 950( 0)
日経225ミニ 12月限 2637( 2625)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4399( 2423)
3月限 10( 10)
TOPIX先物 12月限 8079( 7262)
3月限 500( 0)
日経225ミニ 12月限 8882( 8882)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4578( 4051)
TOPIX先物 12月限 8823( 7144)
日経225ミニ 11月限 3000( 0)
12月限 15952( 15952)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3242( 2991)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 5630( 5620)
日経225ミニ 11月限 69( 55)
12月限 43501( 42808)
1月限 4( 0)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 474( 402)
TOPIX先物 12月限 662( 308)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 689( 0)
TOPIX先物 12月限 4126( 2270)
日経225ミニ 11月限 20( 20)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 20( 0)
TOPIX先物 12月限 1956( 1956)
日経225ミニ 11月限 66( 66)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
