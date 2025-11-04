「日経225オプション」11月限プット手口情報（4日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
楽天証券 25( 25)
松井証券 10( 10)
SBI証券 45( 5)
バークレイズ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 204( 204)
松井証券 104( 104)
SBI証券 121( 55)
楽天証券 48( 48)
BNPパリバ証券 15( 15)
インタラクティブ証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 8( 8)
岩井コスモ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
安藤証券 3( 3)
シティグループ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
SBI証券 18( 14)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
JPモルガン証券 7( 7)
楽天証券 1( 1)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
SBI証券 35( 17)
楽天証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
モルガンMUFG証券 9( 9)
SBI証券 20( 8)
JPモルガン証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
