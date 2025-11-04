　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　50(　　50)
楽天証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　45(　　 5)
バークレイズ証券　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万1000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 204(　 204)
松井証券　　　　　　　　　　　 104(　 104)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 121(　　55)
楽天証券　　　　　　　　　　　　48(　　48)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　15(　　15)
インタラクティブ証券　　　　　　15(　　15)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　 8)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万1250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　21(　　21)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　18(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　33(　　33)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　35(　　17)
楽天証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)


◯5万1750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　50(　　50)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　20(　　 8)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース