「日経225オプション」11月限プット手口情報（4日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 86( 86)
BNPパリバ証券 31( 31)
松井証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
楽天証券 9( 9)
SBI証券 14( 8)
ビーオブエー証券 5( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
立花証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
SBI証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
BNPパリバ証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
松井証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 443( 443)
UBS証券 140( 140)
BNPパリバ証券 116( 116)
JPモルガン証券 491( 91)
ソシエテジェネラル証券 60( 60)
ビーオブエー証券 30( 30)
楽天証券 29( 29)
SBI証券 48( 26)
松井証券 26( 26)
フィリップ証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 15( 15)
マネックス証券 5( 5)
岩井コスモ証券 1( 1)
野村証券 200( 0)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
SBI証券 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 84( 84)
BNPパリバ証券 28( 28)
JPモルガン証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
