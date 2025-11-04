「日経225オプション」11月限コール手口情報（4日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 137( 137)
SBI証券 113( 85)
楽天証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
モルガンMUFG証券 15( 15)
松井証券 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
JPモルガン証券 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 6( 0)
◯5万2250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
SBI証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 124( 124)
SBI証券 89( 61)
楽天証券 45( 45)
松井証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万1625円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
松井証券 14( 14)
楽天証券 7( 7)
SBI証券 7( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
