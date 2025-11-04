1児の母・peco、自宅リビングに豪華なクリスマスツリーを設置「最高すぎるね」「一年で一番ウキウキする!!」
モデルでタレントのpeco（30）が3日、自身のインスタグラムを更新。長男（7）、親交のあるタレント・ぺえ（33）と自宅リビングに大きなクリスマスツリーを設置する様子を公開した。
【動画】「幸せすぎる時間」ぺえが組み立てたpeco自宅の大きなクリスマスツリー
「今年もぺえがクリスマスツリー出してくれた」とつづり、自身が英語のナレーションをした動画をアップ。Pecoは毎年11月あたまにクリスマスツリーを設置すると明かし、ぺえが倉庫から出した大きなツリーを自宅2階へ運び、組み立てる様子が紹介されている。
続けて「だいすきなクリスマスシーズン到来に息子も大喜び！そして寝る前に、今日のハッピーをお互い言い合ってるんやけど、そのなかに『ひさしぶりにぺえに会えた』もあった」と3年前から組み立てを手伝ってくれるというぺえに感謝を伝え、豪華に飾り付けられたクリスマスツリーを披露した。
動画の最後にはツリーとともに、おそろいの赤いトップスを着たクリスマスムード漂う親子2ショットを複数枚投稿。「ツリー出してくれて、息子ともアリソンともたくさんあそんでくれて、ほんまにありがとう」と改めてぺえに感謝のメッセージを送っている。
楽しげな動画に、ぺえが「毎年あたしには幸せすぎる時間をありがとう」と反応したほか、ファンからは「最高すぎるね、ほんとファミリーだ」「ぺえちゃんが居てくれてよかった」「一年で一番ウキウキする!!」などのコメントが集まっていた。
