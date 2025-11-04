「日経225オプション」11月限コール手口情報（4日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 161( 161)
SBI証券 142( 56)
みずほ証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
楽天証券 17( 17)
BNPパリバ証券 14( 14)
松井証券 14( 14)
SMBC日興証券 11( 11)
広田証券 5( 5)
Jトラストグローバル 4( 4)
◯5万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 251( 138)
ソシエテジェネラル証券 49( 49)
楽天証券 38( 38)
岡三証券 30( 30)
SBI証券 104( 28)
バークレイズ証券 139( 26)
松井証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 14( 14)
SMBC日興証券 10( 10)
ゴールドマン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 46( 6)
マネックス証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 40( 0)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
松井証券 10( 10)
バークレイズ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 404( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
シティグループ証券 300( 0)
BNPパリバ証券 100( 0)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 120( 20)
SBI証券 22( 12)
バークレイズ証券 56( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 53( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
野村証券 201( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
野村証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 161( 161)
SBI証券 142( 56)
みずほ証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
楽天証券 17( 17)
BNPパリバ証券 14( 14)
松井証券 14( 14)
SMBC日興証券 11( 11)
広田証券 5( 5)
Jトラストグローバル 4( 4)
◯5万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万2125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
◯5万2000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 251( 138)
ソシエテジェネラル証券 49( 49)
楽天証券 38( 38)
岡三証券 30( 30)
SBI証券 104( 28)
バークレイズ証券 139( 26)
松井証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 14( 14)
SMBC日興証券 10( 10)
ゴールドマン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 46( 6)
マネックス証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 40( 0)
◯5万1875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
松井証券 10( 10)
バークレイズ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万1750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 404( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
シティグループ証券 300( 0)
BNPパリバ証券 100( 0)
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 120( 20)
SBI証券 22( 12)
バークレイズ証券 56( 6)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 53( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
野村証券 201( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
野村証券 200( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース