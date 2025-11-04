FIVE NEW OLDが、2025年11月26日にデジタルEP『Forever is You EP』をリリースすることを発表した。

本作には、東京国際フォーラムホールCにて開催された15周年ツアーのファイナルで初披露され、直後に配信リリースされた「Smile」をはじめ、ストレートな日本語詞がやさしく響くバラード「Forever is You」や、重厚なバンドサウンドが冬の情景にマッチする「Happier」など、様々な感情に寄り添った4曲が収録されている。

リードトラック「Sayonara (feat. Eminata)」は、初めて女性アーティストをフィーチャリングした楽曲で、男女それぞれの目線から紡がれる切なくも温かい冬のラブソングになっているという。今回フィーチャリングしたEminataは、自身でも活動している神奈川県逗子出身のソウルポップアーティストで、透き通った芯のある歌声で楽曲の世界観を見事に表現しているとのこと。本楽曲は、11月5日に先行配信される。

Eminata

◆ ◆ ◆

◾️HIROSHI（Vo, G）コメント

11/26にDigital EP「Forever is You EP」をリリースします。

移ろい続ける世界の中で、それでも“永遠”だと感じられるような確かな感情をテーマにした4つの物語を収めました。

僕ら自身も、この数年で変わっていくものと向き合いながら、それでも信じたいと思える瞬間を音にしています。

消えていくものの中にこそ、美しさが宿る。

そんな想いを、この冬、音楽に託しました。

その中から先行配信する「Sayonara (feat. Eminata)」はEminataさんを迎えて歌った冬のデュエットソングです。

出会いと別れのあいだにある、どうしようもない優しさや痛みを、ふたりの声で描きました。

Eminataさんの透き通る歌声が、冷たい空気の中にあたたかい光を灯してくれています。

◆ ◆ ◆

◾️先行配信「Sayonara (feat. Eminata)」 2025年11月5日（水）配信スタート

レーベル：ワーナーミュージック・ジャパン

楽曲配信リンク：https://FiNO.lnk.to/SYNRPu

◾️デジタルEP『Forever is You EP』

2025年11月26日（水）配信スタート

レーベル：ワーナーミュージック・ジャパン

EP事前予約リンク：https://FiNO.lnk.to/FIYPu ▼収録曲

1.Sayonara (feat. Eminata)

2.Smile

3.Forever is You

4.Happier

◾️＜Current Location Concert -“Billboard Live” Tour 2026-＞ 2026年

1月17日（土）神奈川・Billboard Live YOKOHAMA

1月25日（日）大阪・Billboard Live OSAKA 1st stage：OPEN 14:00 / START 15:00

2nd stage：OPEN 17:00 / START 18:00 ◆チケット（税込）

・横浜公演

DXシートカウンター：\8,600

S指定席：\8,600

R指定席：\7,500

カジュアルセンターシート：\8,100（1ドリンク付）

カジュアルサイドシート：\7,000（1ドリンク付） ・大阪公演

BOXシート：\18,300（ペア販売）

S指定席：\8,600

R指定席：\7,500

カジュアルシート：\7,000（1ドリンク付） ▼チケット発売中

横浜公演

https://www.billboard-live.com/yokohama/show?event_id=ev-20961

大阪公演

https://www.billboard-live.com/osaka/show?event_id=ev-20962

◾️＜FIVE NEW OLD ”ONEMAN TOUR 2026”＞ 2026年

4月4日（土）名古屋CLUB QUATTRO

4月5日（日）梅田CLUB QUATTRO

4月12日（日）札幌cube garden

4月18日（土）仙台ROCKATERIA

4月29日（水・祝）新潟CLUB RIVERST

5月23日（土）福岡DRUM Be-1

5月24日（日）岡山YEBISU YA PRO

6月19日（金）渋谷Spotify O-EAST ▼前売りチケット（税込）

スタンディング：\5,500

スタンディング（学割）：\3,500

※小学生以上チケット必要／未就学児童入場不可

※Drink代別途必要

※学割チケット・・・【対象年齢】公演日当日に小学生〜大学・専門学生が対象。

ご購入の方は公演日当日、身分証明書(学生証等)のご提示が必要となります。 ▼チケットプレオーダー受付中（抽選）

申込期間：11月9日（日）23:59まで

http://eplus.jp/fivenewold