Kis-My-Ft2が、通算33枚目となるニューシングル「&Joy」（読み：エンジョイ）を12月31日にリリースすることを発表した。さらに、新ビジュアルも解禁となった。

表題曲「&Joy」は、忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び=JoyやHappyなことを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！というメッセージが込められた、多幸感あふれるジョイフルなキスマイPOPSに仕上がっているという。

カップリングには、8月にKis-My-Ft2初の配信シングルとしてリリースした「A CHA CHA CHA」をはじめ、通常盤にはさらに新曲2曲が収録される。さらに、初回盤Aには「&Joy」MVと、シングルジャケット撮影や「&Joy」MV撮影のメイキングドキュメント、「A CHA CHA CHA」MV撮影のメイキングドキュメントが収録され、初回盤Bには「A CHA CHA CHA」Music Videoと、ここでしか見ることのできない撮り下ろしバラエティコンテンツ、さらに「&Joy」のMV DANCEver.が収録。

また、 ファミクラストアオンラインショップ限定盤には2025年6月から全国8都市で開催された＜Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT＞よりツアー公演初日である千葉・ららアリーナ東京ベイで6月21日に披露した6人で初となる「Curtain call」のパフォーマンス、横浜アリーナで8月10日に初披露した「A CHA CHA CHA」の2曲のライブ映像と、ソロカットにフォーカスした「&Joy」のMV LIPver.が収録され、各形態見どころたっぷりの収録内容となっているという。

そして、シングルの情報解禁と合わせてKis-My-Ft2の新ビジュアルも解禁された。楽曲の世界観に合わせ、四季の空を表現した色あざやかな背景でPOPな色味を取り入れながらも、ジャケットスタイルで洗練されたスタイリングとなっており、Kis-My-Ft2のデビュー15周年イヤーの幕開けを明るく彩るようなアートワークに仕上がっている。

◾️シングル「&Joy」

2025年12月31日（水）リリース

詳細：https://mentrecording.jp/kismyft2/news/detail.php?id=1129325

予約：https://mentrecording.lnk.to/enjoy ◆初回盤A[CD+DVD]

JWCD-25139/B \1,760（税込）

[封入特典]シリアルコード

[仕様]スリーブ仕様

[CD収録内容]

01.&Joy

02.A CHA CHA CHA

[DVD収録内容]

01.&Joy Music Video

02.&Joy Music Video&ジャケット撮影メイキングドキュメント

03.A CHA CHA CHA Music Video撮影メイキングドキュメント

※A CHA CHA CHA Music Videoは＜初回盤B＞のみに収録。 ◆初回盤B[CD+DVD]

JWCD-25140/B \1,760（税込）

[封入特典]シリアルコード

[仕様]スリーブ仕様

[CD収録内容]

01.&Joy

02.A CHA CHA CHA

[DVD収録内容]

01.A CHA CHA CHA Music Video

02.新規撮影映像 ＊タイトルは後日発表致します。

03.&Joy Music Video DANCEver. ◆通常盤[CD]

JWCD-25141 \1,100（税込）

[封入特典]シリアルコード ※初回盤のみ

[仕様]初回スリーブ仕様

[CD収録内容]

01.&Joy

02.A CHA CHA CHA

03.新曲A(タイトル未定)

04.新曲B(タイトル未定)

05.&Joy -Instrumental-

06.A CHA CHA CHA -Instrumental-

07.新曲A(タイトル未定) -Instrumental-

08.新曲B(タイトル未定) -Instrumental- ◆ファミクラストアオンラインショップ限定盤[CD+DVD]

JWC1-25142/B \1,540（税込）

[仕様]スリーブ仕様

[CD収録内容]

01.&Joy

02.A CHA CHA CHA

[DVD収録内容]

01.Curtain call 2025.06.21@LaLa arena TOKYO-BAY form MAGFACT TOUR

02.A CHA CHA CHA 2025.08.10＠YOKOHAMA ARENA form MAGFACT TOUR

03.＆Joy Music Video LIP ver.

※＜ファミクラストアオンラインショップ限定盤＞にはシリアルコードの封入はございません。

※商品/収録内容は変更になる可能性がございます。