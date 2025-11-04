Kis-My-Ft2、ニューシングル「&Joy」リリース決定＆新ビジュアル解禁
Kis-My-Ft2が、通算33枚目となるニューシングル「&Joy」（読み：エンジョイ）を12月31日にリリースすることを発表した。さらに、新ビジュアルも解禁となった。
表題曲「&Joy」は、忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び=JoyやHappyなことを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！というメッセージが込められた、多幸感あふれるジョイフルなキスマイPOPSに仕上がっているという。
カップリングには、8月にKis-My-Ft2初の配信シングルとしてリリースした「A CHA CHA CHA」をはじめ、通常盤にはさらに新曲2曲が収録される。さらに、初回盤Aには「&Joy」MVと、シングルジャケット撮影や「&Joy」MV撮影のメイキングドキュメント、「A CHA CHA CHA」MV撮影のメイキングドキュメントが収録され、初回盤Bには「A CHA CHA CHA」Music Videoと、ここでしか見ることのできない撮り下ろしバラエティコンテンツ、さらに「&Joy」のMV DANCEver.が収録。
また、 ファミクラストアオンラインショップ限定盤には2025年6月から全国8都市で開催された＜Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT＞よりツアー公演初日である千葉・ららアリーナ東京ベイで6月21日に披露した6人で初となる「Curtain call」のパフォーマンス、横浜アリーナで8月10日に初披露した「A CHA CHA CHA」の2曲のライブ映像と、ソロカットにフォーカスした「&Joy」のMV LIPver.が収録され、各形態見どころたっぷりの収録内容となっているという。
そして、シングルの情報解禁と合わせてKis-My-Ft2の新ビジュアルも解禁された。楽曲の世界観に合わせ、四季の空を表現した色あざやかな背景でPOPな色味を取り入れながらも、ジャケットスタイルで洗練されたスタイリングとなっており、Kis-My-Ft2のデビュー15周年イヤーの幕開けを明るく彩るようなアートワークに仕上がっている。
◾️シングル「&Joy」
2025年12月31日（水）リリース
詳細：https://mentrecording.jp/kismyft2/news/detail.php?id=1129325
予約：https://mentrecording.lnk.to/enjoy
◆初回盤A[CD+DVD]
JWCD-25139/B \1,760（税込）
[封入特典]シリアルコード
[仕様]スリーブ仕様
[CD収録内容]
01.&Joy
02.A CHA CHA CHA
[DVD収録内容]
01.&Joy Music Video
02.&Joy Music Video&ジャケット撮影メイキングドキュメント
03.A CHA CHA CHA Music Video撮影メイキングドキュメント
※A CHA CHA CHA Music Videoは＜初回盤B＞のみに収録。
◆初回盤B[CD+DVD]
JWCD-25140/B \1,760（税込）
[封入特典]シリアルコード
[仕様]スリーブ仕様
[CD収録内容]
01.&Joy
02.A CHA CHA CHA
[DVD収録内容]
01.A CHA CHA CHA Music Video
02.新規撮影映像 ＊タイトルは後日発表致します。
03.&Joy Music Video DANCEver.
◆通常盤[CD]
JWCD-25141 \1,100（税込）
[封入特典]シリアルコード ※初回盤のみ
[仕様]初回スリーブ仕様
[CD収録内容]
01.&Joy
02.A CHA CHA CHA
03.新曲A(タイトル未定)
04.新曲B(タイトル未定)
05.&Joy -Instrumental-
06.A CHA CHA CHA -Instrumental-
07.新曲A(タイトル未定) -Instrumental-
08.新曲B(タイトル未定) -Instrumental-
◆ファミクラストアオンラインショップ限定盤[CD+DVD]
JWC1-25142/B \1,540（税込）
[仕様]スリーブ仕様
[CD収録内容]
01.&Joy
02.A CHA CHA CHA
[DVD収録内容]
01.Curtain call 2025.06.21@LaLa arena TOKYO-BAY form MAGFACT TOUR
02.A CHA CHA CHA 2025.08.10＠YOKOHAMA ARENA form MAGFACT TOUR
03.＆Joy Music Video LIP ver.
※＜ファミクラストアオンラインショップ限定盤＞にはシリアルコードの封入はございません。
※商品/収録内容は変更になる可能性がございます。
関連リンク
◆Kis-My-Ft2 オフィシャルX
◆Kis-My-Ft2 オフィシャルTikTok
◆Kis-My-Ft2 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Kis-My-Ft2 各ストリーミングサービス