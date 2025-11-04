UNISON SQUARE GARDENが、2026年1月から放送開始のTVアニメ『うるわしの宵の月』のオープニングおよびエンディング主題歌を担当することが発表となった。

『うるわしの宵の月』は、『このマンガがすごい!2022オンナ編』第4位にランクイン、『第12回ananマンガ大賞』準大賞獲得、『全国書店員が選んだおすすめ少女コミック2022』1位に輝いた、やまもり三香の人気作だ。

今回のタイアップは、詞曲を担当する田淵智也(B)がやまもり三香の漫画のファンであり、これまでにも漫画作品を彷彿とさせる楽曲を制作したほか、『うるわしの宵の月』単行本1巻発売時にやまもりと対談するなど、長年に渡る関係性があって実現したものだ。

楽曲タイトルは、オープニング主題歌が「うるわし」、エンディング主題歌が「アザレアの風」。これら発表と共にアニメティザーPVも公開となった。

なお、12月5日の北海道カナモトホールを皮切りにスタートする全国ツアーのタイトルが＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」＞に決定した。同ツアーではオープニング主題歌「うるわし」を聴くことができるとのことだ。

以下に、アニメ主題歌に関する田淵智也からのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「津野米咲という友達に教えてもらってやまもり先生の作品に出会い、どの作品にも感動しすぎて勝手にこっそり曲を作っていたんですが、巡り巡ってこんなことになってしまいました。

やまもり先生のこの美しすぎる世界にロックバンドの声と音は果たして合うのだろうか？お話があった時は相当悩みました。しかしやまもり先生、丸山監督はじめアニメスタッフ皆様とお話させてもらいながら見えてきたのは「ロックバンドだから持っている隠せないエッヂ感」と「ボーカル斎藤宏介が可能にするこの作品と親和性のある色気」でした。

そこを目指して浮かび上がってくるメロディと歌詞を掬い取り、楽曲を完成させました。

作品の片隅でほのかな光を放ち、時にドラマのお手伝いをできたらと思っています。

オープニング主題歌、そしてエンディング主題歌を担当しますUNISON SQUARE GARDENです。

よろしくお願いします」

──UNISON SQUARE GARDEN 田淵智也

◆ ◆ ◆

■UNISON SQUARE GARDEN / TVアニメ『うるわしの宵の月』主題歌

・オープニング主題歌「うるわし」

・エンディング主題歌「アザレアの風」

アニメ放送開始：2026年1月〜

(C) やまもり三香・講談社／うるわしの宵の月製作委員会

■＜UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025-2026「うるわしの前の晩」＞

▼2025年

12月05日(金) 北海道・カナモトホール

12月07日(日) 北海道・旭川市民文化会館

12月14日(日) 茨城・水戸市民会館 グロービスホール

12月19日(金) 兵庫・アクリエひめじ

12月20日(土) 滋賀・滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

▼2026年

1月09日(金) 大阪・フェスティバルホール

1月10日(土) 大阪・フェスティバルホール

1月12日(月祝) 広島・広島文化学園HBGホール

1月16日(金) 埼玉・大宮ソニックシティホール

1月23日(金) 宮城・サンプラザホール

1月25日(日) 新潟・テルサ

1月31日(土) 福岡・福岡サンパレス

2月01日(日) 香川・レクザムホール

2月05日(木) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2月06日(金) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2月10日(火) 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

2月11日(水祝) 東京・TOYOYA ARENA TOKYO

https://unison-s-g.com/tour2025-2026/

