女性7人組「FRUITS ZIPPER」が3日、東京ドームで行われた音楽イベント「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演した。芸能事務所「アソビシステム」の女性アイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の4組でイベントのオープニングを飾った。

最初に登場した「CUTIE STREET」は自身初のサブスクリプション（定額聴き放題）総再生回数2億回を達成した「かわいいだけじゃだめですか？」で会場をホットにさせた。続いて「SWEET STEADY」は今年6月配信の「YAKIMOCHI」でキュートな姿で会場の心をわしづかみに。

笛の音とともに登場したのは「CANDY TUNE」。TikTokの総再生回数33億回を突破した「倍々FIGHT」で、ドームを揺らすほどの大きなコールが響いた。

そして登場したのがふるっぱー。来年2月に同所での初単独公演の開催を控えるだけに、予行演習ともいえるステージ。今年1月に配信リリースした「かがみ」で、3カ月後に再び立つステージに魔法をかけた。最後は4組でふるっぱーの代表曲「わたしの一番かわいいところ」を歌った。