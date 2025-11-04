マライア・キャリー、来日中にド派手ロリータ風コスプレ＆ハローキティとハグ！
7年ぶりに来日公演を開催したマライア・キャリー。来日中にインスタグラムを更新し、ドーリーなロリータ風コスプレ姿を公開。ハロウィン時期の日本を満喫したようだ。
【写真】マライア・キャリー、ピンクヘア＆水色ミニスカのハロウィンルック披露
マライアは10月31日の投稿で、「日本からハッピーハロウィーン！！！」と綴り、ドーリーに装ったハロウィンルックを公開。
リボンとフリルをふんだんにあしらった白いブラウスと、水色のティアードミニスカート、レースのグローヴとソックスに身を包み、髪の毛はウィッグでピンクのツインテールにアレンジ。白いパラソルを掲げて微笑む姿をシェアした。
元夫ニック・キャノンとの間にもうけた双子モンローとモロッカンも一緒に来日しており、2人も「ちいかわ」のうさぎとハチワレの着ぐるみで仮装。また、冷たい雨が降る中、仮装した双子やスタッフを引き連れて街中にも繰り出したほか、ハローキティとハグをするなど、日本のハロウィンを楽しんだようだ。
コメント欄には、ファンから「ロリータマライア、カワイイ」「マライアが日本をコスプレで歩くって、非現実感強い」「ようこそ、日本へ」「ハッピーハロウィーン」などと寄せられている。
※「マライア・キャリー」インスタグラム（＠mariahcarey）
