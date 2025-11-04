クマの出没に対し、市町村の判断で猟銃による発砲が可能となる「緊急銃猟」について、山形県猟友会は4日、県に対し従事者の立場を守る制度づくりなどを求めた要望書を提出しました。



4日午後、県猟友会の4人が県庁を訪れ、吉村知事に「緊急銃猟制度」に関する要望書を手渡しました。



県猟友会 梅川信治会長「猟友会構成員が不安を抱えることなく、捕獲者として従事できる『緊急銃猟制度』となりますよう要望します」





「緊急銃猟」は「改正鳥獣保護管理法」に基づき、ことし9月から導入されました。市街地に出没したクマを駆除するため安全の確保などの条件を満たした場合に市町村長の判断によって発砲することができます。県内ではこれまで鶴岡市と米沢市で2回「緊急銃猟」の判断が下されましたが、実際に駆除された例はありません。今回提出された要望書では、発砲によって人的被害が生じた場合、猟友会側が刑事責任を問われる可能性もあるとして、猟友会の立場を守る制度となることなどを求めました。吉村知事「大変強い危機感を持っている。環境省にも伝えて改善と支援を求めていきたい」県によりますとことしに入ってからの県内のクマの目撃件数は10月26日現在1906件となっていて去年1年間の5倍以上になっています。県猟友会 梅川信治会長「昔から見れば個体数が結構増えているのかなと。改善策はなかなかないと思うが、まずは猟友会をあげて一生懸命やりたい」一方、県議会運営委員会では、森谷仙一郎議員から10月まで県内各地で実施された河川敷などのやぶの刈り払い作業を追加で行うべきとの意見が出ました。これに対し、県は「各部署で連携しながら検討したい」と回答しました。